Sultan Abdülhamid Han'ın gençlik fotoğrafı ortaya çıktı! Yıllar Sultan II. Abdülhamid Han'ı böyle değiştirmiş...
Osmanlı İmparatorluğu'nun 34'üncü padişahı ve 113'üncü İslam halifesi Sultan II. Abdülhamid, Osmanlı'nın en çok araştırılan sultanı oldu. 33 yıllık hükümdarlığı boyunca Osmanlı topraklarına birçok hizmette bulunmuş olan Sultan II. Abdülhamid Han, devlet ve hilafet mührünü abdestsiz basmayacak kadar dindar bir yaşam sürmüştü. Ulu Hakan'ın gençlik fotoğrafı gün yüzüne çıktı. Yıllar Sultan Abdülhamid Han'ı böyle değiştirmiş...
07.03.2019 04:46
- Son Güncelleme: 07.03.2019 06:38
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