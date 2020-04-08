Haberler Galeri Yaşam Sultan Abdülhamid Han'ın bu fotoğrafını birçoğunuz ilk defa göreceksiniz! İşte Sultan II. Abdülhamid Han'ın gençliği...

Sultan Abdülhamid Han'ın bu fotoğrafını birçoğunuz ilk defa göreceksiniz! İşte Sultan II. Abdülhamid Han'ın gençliği...

Osmanlı Devleti'nin 34. padişahı ve 113. İslam halifesi olan Sultan II. Abdülhamid Han, 33 yıllık hükümdarlığı süresince Osmanlı İmparatorluğu'nda birçok hizmette bulunmuştur. Abdülhamid Han, devlet ve hilafet mührünü abdestsiz basmayacak kadar dindar bir yaşam sürmüştü. Osmanlı'nın en çok araştırılan padişahlarından biri olan Sultan II. Abdülhamid'in gençlik fotoğrafı ortaya çıktı. Yıllar Sultan Abdülhamid Han'ı işte böyle değiştirmiş...

08.04.2020 23:30 - Son Güncelleme: 08.04.2020 23:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





