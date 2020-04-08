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Sultan Abdülhamid Han'ın bu fotoğrafını birçoğunuz ilk defa göreceksiniz! İşte Sultan II. Abdülhamid Han'ın gençliği...

Osmanlı Devleti'nin 34. padişahı ve 113. İslam halifesi olan Sultan II. Abdülhamid Han, 33 yıllık hükümdarlığı süresince Osmanlı İmparatorluğu'nda birçok hizmette bulunmuştur. Abdülhamid Han, devlet ve hilafet mührünü abdestsiz basmayacak kadar dindar bir yaşam sürmüştü. Osmanlı'nın en çok araştırılan padişahlarından biri olan Sultan II. Abdülhamid'in gençlik fotoğrafı ortaya çıktı. Yıllar Sultan Abdülhamid Han'ı işte böyle değiştirmiş...

08.04.2020 23:30 - Son Güncelleme: 08.04.2020 23:32
Sultan Abdülhamid Han'ın bu fotoğrafını birçoğunuz ilk defa göreceksiniz! İşte Sultan II. Abdülhamid Han'ın gençliği...

Osmanlı İmparatorluğu'nun 34'üncü padişahı ve 113'üncü İslam halifesi olan Sultan Abdülhamid Han, Osmanlı'nın en çok araştırılan sultanı oldu.

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Sultan Abdülhamid Han'ın bu fotoğrafını birçoğunuz ilk defa göreceksiniz! İşte Sultan II. Abdülhamid Han'ın gençliği...

33 yıllık hükümdarlığı boyunca Osmanlı Devleti topraklarına birçok hizmette bulunmuş olan II. Abdülhamid, devlet ve hilafet mührünü abdestsiz basmayacak kadar dindar bir yaşam sürmüştü.

Sultan Abdülhamid Han'ın bu fotoğrafını birçoğunuz ilk defa göreceksiniz! İşte Sultan II. Abdülhamid Han'ın gençliği...

Sultan II. Abdülhamid'in gençlik fotoğrafı gün yüzüne çıktı.

Sultan Abdülhamid Han'ın bu fotoğrafını birçoğunuz ilk defa göreceksiniz! İşte Sultan II. Abdülhamid Han'ın gençliği...

Yıllar Sultan II. Abdülhamid Han'ı işte böyle değiştirmiş...

Sultan Abdülhamid Han'ın bu fotoğrafını birçoğunuz ilk defa göreceksiniz! İşte Sultan II. Abdülhamid Han'ın gençliği...

II. Abdülhamid

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