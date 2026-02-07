Şükür Allah'ın bizlere verdiği nimetleri fark etmek ve O'na gönülden teşekkür etmektir. Sabır ise kalbimizi karanlığa, kaygılara ve kötülüklere karşı koruyan manevi bir kaledir. Sabrı ve şükrü öğreten hadis-i şerifleri bir araya getirdik.
"Sizden biriniz, günlük yiyeceğini bulur ve vücudu sıhhatta olduğu hâlde (tehlikelerden) emin olursa, (bütün) dünya kendisine verilmiş gibidir."
(Tirmizî, Zühd, 34, IV, 574)
"Zenginlik mal çokluğu değil göz tokluğudur."
(Buhârî, Rikâk, 15; Müslim, Zekât, 120)
"Allah'a hamdederek başlanmayan her önemli iş bereketsiz olur."
(Ebû Dâvûd, Edeb 18. Ayrıca bk. İbni Mâce, Nikâh 19)
"Yiyip şükreden kimse sabrederek oruç tutan kimse gibidir. "
(TirmizI, Sıfatü'l-kıyame, 43; İbn Mace, Sıyam, 55)
"Bir kimseye bir nimet verilir de onu (hayırla yad ederek) dile getirirse, onun şükrünü yerine getirmiş olur. Eğer onu (kimseye söylemeyerek) gizlerse ona nankörlük etmiş olur."
(D4814 Ebu Davud, Edeb, ı 1)
"Müslüman olup da kendisine yetecek kadar rızık verilen ve Allah'ın kendisine verdiğine kanaat eden kimse, muhakkak kurtulmuştur."
(M2426 Müslim, Zekât, 125)