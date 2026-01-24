Suç dünyasının kara milyarderleri: Tarihin en zengin 5 yeraltı patronu

2) Pablo Escobar

◾Pablo Emilio Escobar Gaviria 1 Aralık 1949 yılında Rionegro da doğdu ve 2 Aralık 1993 yılında Medellin de öldü. Kolombiya kökenli bir uyuşturucu baronu ve Medellin Karteli'nin kurucusudur.

◾Escobar, özellikle ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) başta olmak üzere pek çok kurum tarafından tarihteki ilk ve en tanınmış "narko-terörist" olarak nitelendirilmiştir. Uyuşturucu ticaretindeki en güçlü döneminde dünyanın en zengin 7. kişisi haline gelmiştir. "Kokain Kralı" lakabıyla anılan Escobar'ın, öldüğü sırada yaklaşık 30 milyar dolarlık (2019 enflasyonuna göre 58,7 milyar dolar) bir servete sahip olduğu tahmin edilmektedir.

◾Uyuşturucu sektöründe farklı kartelleri bir çatı altında toplayarak kokain ticaretini büyük ölçüde tekeline alması, bu alanda köklü bir değişim yaratmıştır. 1980'li yıllardan 1991'e kadar liderliğini yaptığı Medellin Karteli, başta Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Amerika olmak üzere birçok bölgede geniş kapsamlı kaçakçılık ağları kurmuştur.

◾Escobar yalnızca uyuşturucu ticaretiyle sınırlı kalmamış, Kolombiya Devleti'ne karşı açık bir savaş başlatmış güvenlik güçleri, kamu görevlileri ve sivilleri hedef alan bombalı ve silahlı saldırıların sorumlusu olmuştur.

◾En az 4.000 kişinin ölümünden sorumlu tutulmaktadır. Ayrıca M-19 gibi yasa dışı örgütlere ve Küba'ya silah kaçakçılığı yapmış, bunun yanı sıra kara para aklama faaliyetlerinde bulunmuştur.