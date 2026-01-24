PODCAST CANLI YAYIN

Suç dünyasının kara milyarderleri: Tarihin en zengin 5 yeraltı patronu

Uyuşturucu ve organize suç ağlarıyla servet yapan yeraltı patronları, tarihte görülmemiş bir kara ekonomi yarattı. New York'ta faaliyet gösteren Amerikalı suç lideri Nicky Barnes ile uyuşturucu ticaretinin zirvesinde dünyanın en zengin 7. insanı olan Pablo Escobar, suç dünyasının milyarder yüzleri arasında öne çıktı.

Gelmiş geçmiş en büyük yeraltı baronları, kurdukları gölgeli imparatorluklarla hem suç tarihini hem de küresel dengeleri derinden etkiledi. Yeraltının karanlık dünyasında yükselen bu isimler, güç, para ve korkunun iç içe geçtiği bir düzenin simgesi olarak anılmaya devam ediyor. İşte tarihin en zengin 5 yeraltı patronu…

1) Nicky Barnes

◾Leroy Nicholas Barnes 15 Ekim 1933 yılında doğdu ve 2012 yılında öldü. 1970'li yıllarda New York'ta etkili olan Amerikalı bir suç örgütü lideriydi.

◾Barnes, 1972 yılında Harlem merkezli olarak faaliyet gösteren ve Afro-Amerikan üyelerden oluşan yedi kişilik The Council adlı organize suç grubunu kurdu. Örgüt, kısa sürede Harlem'deki eroin ticaretinin büyük bir bölümünü kontrol altına aldı. Barnes, 1977'de yakalanana kadar The Council'ı İtalyan-Amerikan Mafyası ile iş birliği içinde uluslararası bir uyuşturucu kaçakçılığı ağına dönüştürdü.

◾Ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Barnes, 1982 yılında federal yetkililerle iş birliği yaparak muhbir oldu. Bu süreç, The Council'ın dağılmasında kritik rol oynadı. Barnes, hayatının son dönemini ABD Mareşal Servisi'nin tanık koruma programı kapsamında geçirdi. Ölümünden yedi yıl sonra, vefat haberi The New York Times'ta yayımlandı.

2) Pablo Escobar

◾Pablo Emilio Escobar Gaviria 1 Aralık 1949 yılında Rionegro da doğdu ve 2 Aralık 1993 yılında Medellin de öldü. Kolombiya kökenli bir uyuşturucu baronu ve Medellin Karteli'nin kurucusudur.

◾Escobar, özellikle ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) başta olmak üzere pek çok kurum tarafından tarihteki ilk ve en tanınmış "narko-terörist" olarak nitelendirilmiştir. Uyuşturucu ticaretindeki en güçlü döneminde dünyanın en zengin 7. kişisi haline gelmiştir. "Kokain Kralı" lakabıyla anılan Escobar'ın, öldüğü sırada yaklaşık 30 milyar dolarlık (2019 enflasyonuna göre 58,7 milyar dolar) bir servete sahip olduğu tahmin edilmektedir.

◾Uyuşturucu sektöründe farklı kartelleri bir çatı altında toplayarak kokain ticaretini büyük ölçüde tekeline alması, bu alanda köklü bir değişim yaratmıştır. 1980'li yıllardan 1991'e kadar liderliğini yaptığı Medellin Karteli, başta Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Amerika olmak üzere birçok bölgede geniş kapsamlı kaçakçılık ağları kurmuştur.

◾Escobar yalnızca uyuşturucu ticaretiyle sınırlı kalmamış, Kolombiya Devleti'ne karşı açık bir savaş başlatmış güvenlik güçleri, kamu görevlileri ve sivilleri hedef alan bombalı ve silahlı saldırıların sorumlusu olmuştur.

◾En az 4.000 kişinin ölümünden sorumlu tutulmaktadır. Ayrıca M-19 gibi yasa dışı örgütlere ve Küba'ya silah kaçakçılığı yapmış, bunun yanı sıra kara para aklama faaliyetlerinde bulunmuştur.

3) Griselda Blanco

◾Griselda Blanco Restrepo 15 Şubat 1943 yılında Cartagena, Bolívar da doğdu ve 3 Eylül 2012 yılında öldü. Medellín Karteli'yle bağlantılı olan ve Kolombiya kökenli bir uyuşturucu baronudur.

◾Özellikle 1980'li yıllarda ve 2000'lerin başlarında, Miami merkezli kokain ticaretinin şekillenmesinde yeraltı dünyasında önemli bir rol oynamıştır.

◾Kolombiya'dan New York, Miami ve Güney Kaliforniya'ya uzanan uyuşturucu sevkiyatlarını organize ettiği ve yaklaşık 2.000 cinayetin arkasında olduğu öne sürülmektedir. Blanco, 3 Eylül 2012 tarihinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir.

4) El Chapo

◾Joaquin Archivaldo Guzman Loera, bilinen adıyla"El Chapo"Meksikalı eski bir uyuşturucu baronu ve Sinaloa Karteli'nin uzun süreli lideridir.

◾Dünyanın en etkili uyuşturucu kaçakçılarından biri olarak kabul edilir. Sinaloa'da yoksul bir çiftçi ailesinde büyüyen Guzman, genç yaşta uyuşturucu ticaretine adım atmış ve 1970'lerin sonlarında önemli isimlerle çalışarak sektörde hızla yükselmiştir. 1988'de Miguel Angel Felix Gallardo'nun tutuklanmasının ardından kendi kartelini kurarak bağımsız bir güç haline gelmiştir.

◾Sınır bölgelerinde kullanılan uzun tüneller ve hücre sistemiyle, ABD'ye tarihteki en büyük uyuşturucu sevkiyatlarından bazılarını gerçekleştirmiştir. Forbes tarafından dünyanın en güçlü isimleri arasında gösterilmiştir.

◾İlk kez 1993'te yakalanan Guzman, hapis cezalarına rağmen iki kez yüksek güvenlikli cezaevlerinden kaçmayı başarmıştır. 2016'da yeniden yakalanmasının ardından ABD'ye iade edilmiş ve 2019'da birçok suçtan ömür boyu hapis cezasına çarptırılarak Colorado'daki ADX Florence hapishanesine gönderilmiştir.

5) Manuel Noriega

◾Manuel Antonio Noriega Moreno, Panama doğumlu bir asker, siyasetçi ve eski devrik devlet başkanıdır. 1983-1989 yılları arasında Panama'nın fiili lideri olarak görev yapmış, bu dönemde uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama faaliyetleriyle anılmıştır. 1989'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Panama'yı işgal etmesi üzerine görevden ayrılmış ve ABD ordusuna teslim olmuştur.

◾ABD'ye götürülen Noriega, 1992 yılında uyuşturucu ticareti ve organize suçlardan suçlu bulunarak uzun süreli hapis cezasına çarptırılmıştır.

◾Ceza sürecinin ardından Fransa'ya iade edilmiş, burada yeniden yargılanarak 2010 yılında hapis cezası almıştır. 2011'de Fransız mahkemelerinin kararıyla Panama'ya geri gönderilen Noriega, yaşamının son yıllarını burada geçirmiş ve 29 Mayıs 2017'de hayatını kaybetmiştir.

