Şu ana kadar yaşamış en tehlikeli hayvan hangisi? Çok az kişi tarafından bilinen ilginç bilgiler
Saat yönünde dönen tek gezegen hangisidir, oksijen ne renktir, savaştan üç kat daha tehlikeli olan şey nedir, evren ne renktir, global internet kesilebilir mi, yolcu uçağına yıldırım düşerse ne olur, en çok insan ölümüne neden olan hayvan hangisidir, nükleer savaştan sağ çıkması en muhtemel şey nedir? İşte pek az kişinin bildiği ilginç bilgiler...
21.06.2019 12:04
- Son Güncelleme: 21.06.2019 12:05
Dünyanın etrafını dolaşan ilk insan kimdir?
Zenci Henry... Ferdinand Macellan dünyanın etrafındaki turunu asla tamamlayamadı. 1521'de Filipinler'de henüz turun yarısındayken öldürüldü. Macellan 1511'de Portekiz'den çıkıp Hint Okyanusu'nu geçerek önce Uzakdoğu'yu ziyaret etti. Zenci Henry'yi 1511'de Malezya'daki bir köle pazarında buldu ve onu geldiği yoldan Lizbon'a götürdü. 1519'da çıkılan dünya turu girişimi de dahil olmak üzere bundan sonraki tüm yolculuklarında Zenci Henry, Macellan'ın yanında gitti. Bu yolculuk diğer yönden, yani Atlas Okyanusu'nu ve Büyük Okyanus'u geçerek gerçekleşti, bu yüzden 1521'de Uzakdoğu'ya vardıklarında Zenci Henry dünyanın etrafını tam olarak dolaşmış olan ilk insan oldu.
Ay nasıl kokar?
Anlaşıldığı kadarıyla Ay barut gibi kokar. Ay'da yalnızca on iki kişi yürüdü ve bunlardan hiç biri özel uzay giysileri nedeniyle Ay'ı koklayamadı. Ancak Ay yüzeyinden kabine döndüklerinde yanlarında bu tozlardan bol miktarda sürüklüyorlardı. Astronotlar Ay'daki toprağın kara benzediğini, barut gibi koktuğunu ve tadının çok kötü olmadığını söylediler. Bu toprak büyük ölçüde, Ay'ın yüzeyine çarpan göktaşlarının yol açtığı silikon dioksitten meydana gelmektedir; bunun yanısıra demir, kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller de içerir.
İnsanoğlunun inşa ettiği hangi yapı Ay'dan görülebilir?
Çin Seddi'nin "insanoğlunun inşa ettiği ve aydan görülebilen tek yapı" olduğu düşüncesi çok yaygındır ama bu doğru değildir. İnsan eliyle yapılmış hiçbir şey aydan çıplak gözle görülemez.
Uzaydaki ilk hayvan hangisidir?
Meyve sineği. Küçücük astronotlar bir miktar tahıl tohumuyla birlikte Amerikan V2 roketine bindirildi ve 1946 Temmuz'unda uzaya fırlatıldılar. Yüksek irtifada patlamanın radyasyon üzerine etkisini test etmeye alışkındılar.
Dünya'nın ne kadarı sudur?
Dünya yüzeyinin yüzde 70'i suyla kaplı olabilir ama su, gezegenin kütlesinin 5 binde birinden daha azına tekabül ediyor,yaklaşık olarak yüzde 0.1...