Sözde büyücülerden 300 milyon TL’lik vurgun! Cinleri ile şifa dağıtıyorlarmış

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen çalışmalarda, anne ve kızının, sahip oldukları ilahi güçler sayesinde yaptıkları büyü ile ruhsal bunalımda olan ve sağlık sorunu bulunanlara şifa dağıttıkları, özel hayatlarındaki sorunları çözdüklerini, melekler ve cinler sayesinde her şeyi bildiklerini, gelecekteki yaşamları hakkında bilgiler verdiklerini iddia edip dolandırıcılık yaptıklarını tespit etti.