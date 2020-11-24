Haberler Galeri Yaşam Soyunuz hangi Türk boyundan? Sonuçlar çok şaşırtıcı! İşte il il Türk boyları...

Soyunuz hangi Türk boyundan? Sonuçlar çok şaşırtıcı! İşte il il Türk boyları...

Türk milleti dünyanın birçok noktasında varlık göstererek çeşitli devletler kurmuştur.. Türk tarihi, Türk dilini benimseyerek bu dili kabul etmiş ve konuşmuştur, başlarda göçebe hayat yaşayan Türkler daha sonra yerleşik düzen yaşamı sürdürmüş Türk topluluklarının ortak tarihidir. Peki, hangi ilin hangi Türk boyundan geldiğini biliyor musunuz? İşte il il Türk boylarının dağılımı...

24.11.2020 05:46 - Son Güncelleme:
Soyunuz hangi Türk boyundan? Sonuçlar çok şaşırtıcı! İşte il il Türk boyları...

HANGİ İL HANGİ BOYDAN?

Türklerin yüzyıllar boyunca dünya tarihine, çeşiti coğrafyalarda damga vurduğu bilinen bir gerçektir. Peki, Anadolu'da hangi Türk boyuna mensup olduğunuzu biliyor musunuz? İşte tarihe damgasını vuran Türk devletleri ve Türk boyları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Soyunuz hangi Türk boyundan? Sonuçlar çok şaşırtıcı! İşte il il Türk boyları...

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK DEVLETLERİ

BÜYÜK HUN İMPARATORLUĞU - M.Ö. 204 - M.S. 216

Soyunuz hangi Türk boyundan? Sonuçlar çok şaşırtıcı! İşte il il Türk boyları...

BATI HUN İMPARATORLUĞU - 48 - 216

Soyunuz hangi Türk boyundan? Sonuçlar çok şaşırtıcı! İşte il il Türk boyları...

AVRUPA HUN İMPARATORLUĞU - 375 - 454

Soyunuz hangi Türk boyundan? Sonuçlar çok şaşırtıcı! İşte il il Türk boyları...

AK HUN İMPARATORLUĞU - 420 - 562

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Kan grubu kişiliğinizi de etkiliyor! Uzmanlar da doğrduladı! 0 grubu uyumlu, A grubu hassas...
Kan grubu kişiliğinizi de etkiliyor! Uzmanlar da doğrduladı! 0 grubu uyumlu, A grubu hassas...