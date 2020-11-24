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Soyunuz hangi Türk boyundan? Sonuçlar çok şaşırtıcı! İşte il il Türk boyları...

Türk milleti dünyanın birçok noktasında varlık göstererek çeşitli devletler kurmuştur.. Türk tarihi, Türk dilini benimseyerek bu dili kabul etmiş ve konuşmuştur, başlarda göçebe hayat yaşayan Türkler daha sonra yerleşik düzen yaşamı sürdürmüş Türk topluluklarının ortak tarihidir. Peki, hangi ilin hangi Türk boyundan geldiğini biliyor musunuz? İşte il il Türk boylarının dağılımı...

24.11.2020 05:46 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





