Sosyetik çiftin Bebek’teki yalısına haciz geldi

Bahadır İnşaat'ın sahiplerinden Habib Cem Bahadır ve Mine Bahadır çifti, haciz şokuyla neye uğradıklarını şaşırdı.

HEM İŞTEN ÇIKARTTILAR HEM DE TAZMİNATI ÖDEMEDİLER

İddiaya göre; çift inşaat projesinde çalıştırdıkları işçileri işten çıkardı.İşçilerin tazminatları da ödenmedi. Yapılan şikayetin ardından Bakırköy 6. İcra Hukuk Mahkemesi, Sadıkoğlu Yalısı'nın icra edilmesine karar verdi.