Sosyetik çiftin Bebek’teki yalısına haciz geldi

Bahadır İnşaat'ın sahiplerinden Habib Cem Bahadır ve Mine Bahadır çifti, haciz şokuyla neye uğradıklarını şaşırdı.
HEM İŞTEN ÇIKARTTILAR HEM DE TAZMİNATI ÖDEMEDİLER
İddiaya göre; çift inşaat projesinde çalıştırdıkları işçileri işten çıkardı.İşçilerin tazminatları da ödenmedi. Yapılan şikayetin ardından Bakırköy 6. İcra Hukuk Mahkemesi, Sadıkoğlu Yalısı'nın icra edilmesine karar verdi.
HACİZ İŞLEMİ BAŞLATTLAR
İşçilerin avukatı Melisa Sütlübulak ve polis, Sadıkoğlu Yalısı'na giderek haciz işlemini başlattı.