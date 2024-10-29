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Sosyetik çiftin Bebek’teki yalısına haciz geldi

Bahadır İnşaat'ın sahiplerinden Habib Cem Bahadır ve Mine Bahadır çifti, Katar Doha'da bulunan Al Udeid Hava Üssü inşaatı projesinde çalıştırdıkları işçileri, işten çıkardı. İddiaya göre işçilerin tazminatları da ödenmedi. Yapılan şikayetin ardından Bakırköy 6. İcra Hukuk Mahkemesi, Sadıkoğlu Yalısı'nın icra edilmesine karar verdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :29 Ekim 2024 , 10:12 Güncelleme Tarihi :29 Ekim 2024 , 10:12
Sosyetik çiftin Bebek’teki yalısına haciz geldi

Bahadır İnşaat'ın sahiplerinden Habib Cem Bahadır ve Mine Bahadır çifti, haciz şokuyla neye uğradıklarını şaşırdı.

Sosyetik çiftin Bebek’teki yalısına haciz geldi

HEM İŞTEN ÇIKARTTILAR HEM DE TAZMİNATI ÖDEMEDİLER

İddiaya göre; çift inşaat projesinde çalıştırdıkları işçileri işten çıkardı.İşçilerin tazminatları da ödenmedi. Yapılan şikayetin ardından Bakırköy 6. İcra Hukuk Mahkemesi, Sadıkoğlu Yalısı'nın icra edilmesine karar verdi.

Sosyetik çiftin Bebek’teki yalısına haciz geldi

HACİZ İŞLEMİ BAŞLATTLAR

İşçilerin avukatı Melisa Sütlübulak ve polis, Sadıkoğlu Yalısı'na giderek haciz işlemini başlattı.

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