Sosyal medya bu testi konuşuyor! Bu resimde ilk ne görüyorsun?

Sosyal medyada kullanıcıların ilgisini çeken bir test, insanların resimlerde gördüklerine göre kişilik özelliklerini ortaya çıkarıyor. Bilim insanlarına göre, nesneleri nasıl gördüğümüz beynimizin çalışma şekliyle ilgili çok şey anlatır. Başka bir deyişle görüş açımız kişiliğimizi de ortaya çıkarır. Sosyal medyada kullanıcıların ilgisini çeken bir test, insanların resimlerde gördüklerine göre kişilik özelliklerini ortaya çıkarıyor. Aşağıdaki resimlere baktığınızda ne görüyorsunuz? (Cevaplar foto galerinin sonunda)

20.05.2019 02:25 - Son Güncelleme: 20.05.2019 04:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





