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Sosyal medya bu testi konuşuyor! Bu resimde ilk ne görüyorsun?

Sosyal medyada kullanıcıların ilgisini çeken bir test, insanların resimlerde gördüklerine göre kişilik özelliklerini ortaya çıkarıyor. Bilim insanlarına göre, nesneleri nasıl gördüğümüz beynimizin çalışma şekliyle ilgili çok şey anlatır. Başka bir deyişle görüş açımız kişiliğimizi de ortaya çıkarır. Sosyal medyada kullanıcıların ilgisini çeken bir test, insanların resimlerde gördüklerine göre kişilik özelliklerini ortaya çıkarıyor. Aşağıdaki resimlere baktığınızda ne görüyorsunuz? (Cevaplar foto galerinin sonunda)

20.05.2019 02:25 - Son Güncelleme: 20.05.2019 04:27
Sosyal medya bu testi konuşuyor! Bu resimde ilk ne görüyorsun?
Sosyal medya bu testi konuşuyor! Bu resimde ilk ne görüyorsun?

1. Bu resimde ilk hangisini görüyorsunuz? (Fil mi, ağaçlar ve kuşların altında iki kulübe mi?)

Sosyal medya bu testi konuşuyor! Bu resimde ilk ne görüyorsun?
Sosyal medya bu testi konuşuyor! Bu resimde ilk ne görüyorsun?

2. Resimde ilk ne görüyorsun?

Sosyal medya bu testi konuşuyor! Bu resimde ilk ne görüyorsun?
Sosyal medya bu testi konuşuyor! Bu resimde ilk ne görüyorsun?

3. Bu resimde ilk önce ne dikkatini çekiyor?

Sosyal medya bu testi konuşuyor! Bu resimde ilk ne görüyorsun?
Sosyal medya bu testi konuşuyor! Bu resimde ilk ne görüyorsun?

4. Bu resimde kaç tane hayvan görüyorsun?

Sosyal medya bu testi konuşuyor! Bu resimde ilk ne görüyorsun?
Sosyal medya bu testi konuşuyor! Bu resimde ilk ne görüyorsun?

1.

KÖY (KULÜBE, AĞAÇ VE KUŞ): Geleneklere değer veriyorsun. Basit ve huzurlu bir hayat arıyorsun.

FİL: İnsanlara saygılı, arkadaşlarına sadık birisin. Tam bir dert ortağısın.

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