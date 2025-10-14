takvim-logo

Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Kayseri'de güvenlik görevlisinin dikkati hayat kurtardı

Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı tramvay durağında kulağında kulaklıkla yürüyen genç kadın, karşıdan gelen tramvayı fark etmeyince ölümle burun buruna geldi. O anlarda devreye giren güvenlik görevlisi Ayhan Akış, yolcuyu son anda çekerek olası faciayı önledi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayseri'de tramvayın durağa yaklaştığı sırada karşı perona geçmeye çalışan kadın yolcu, güvenlik görevlisinin dikkati sayesinde kazadan son anda kurtuldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'nin sosyal medya platformundan paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde, Cumhuriyet Meydanı İstasyonu'nda sarı çizgi kontrolü yapan güvenlik görevlisinin, tramvayın istasyona yaklaştığı esnada kulaklık takılı kadın yolcunun karşı perona geçmek istediğini fark ettiği görülüyor.

Durak ve tramvayın güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, güvenlik görevlisinin kolundan tuttuğu yolcuyu geri çekerek tramvayın çarpmasını engellediği yer alıyor.

Kayıtta, kurtarılan kadının güvenlik görevlisine elini sıkarak teşekkür etmesi de yer alıyor.

Güvenlik görevlisi personele dikkatli davranışından ötürü teşekkür edilen paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Bir anlık dalgınlık büyük bir üzüntüye dönüşebilirdi. Bugün sabah saatlerinde raylı sistem hattımızda, kulaklığı takılı olduğu için çevresini fark edemeyen bir yolcumuz, karşıya geçmek isterken güvenlik personelimizin dikkati sayesinde olası bir kazadan son anda kurtuldu. Bu olay hepimiz için önemli bir hatırlatma. Güvenlik görevlisi arkadaşımıza dikkatli davranışı için teşekkür ediyoruz. Ancak asıl dikkat etmemiz gereken konu, tüm yolcularımızın raylı sistem hatlarında daha dikkatli olmasıdır."

O ANLARI ANLATTI

Güvenlik Görevlisi Ayhan Akış o anları anlattı.

Akış, "Yolcumuz; kulağındaki kulaklıktan dolayı sesli uyarı ikazlarını fark edememesi nedeniyle anlık gelişen bir olay. Kayseri Ulaşım A.Ş.; sürekli olarak bizleri hizmet kalitesi ve yolcu güvenliği konusunda eğitime tabi tutmaktadır. Herhangi bir şey hissetmiyorsunuz, anlık yapılması gerekeni yapıyorsunuz. Olaydan sonra ayağa kaldırdık, kendisini iyi hissettiğini söyledi ve o şekilde uğurladık" ifadelerini kullandı.

"YOLCULARIMIZ KULAKLIĞA DİKKAT ETSİN"

"Genel olarak yolcularımızdan ricamız şu; sarı çizgilere ve kulaklığa dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü sesli ve görsel uyarıları pek işitemiyorlar.

Kulaklıkla yürüdüğü için makinist arkadaşların verdiği uyarı sinyallerini, bizim uyarılarımızı fark edemedi. Fark edemediği için de bu durumla karşı karşıya kaldık"

