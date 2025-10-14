Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Kayseri’de güvenlik görevlisinin dikkati hayat kurtardı

Güvenlik görevlisi personele dikkatli davranışından ötürü teşekkür edilen paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Bir anlık dalgınlık büyük bir üzüntüye dönüşebilirdi. Bugün sabah saatlerinde raylı sistem hattımızda, kulaklığı takılı olduğu için çevresini fark edemeyen bir yolcumuz, karşıya geçmek isterken güvenlik personelimizin dikkati sayesinde olası bir kazadan son anda kurtuldu. Bu olay hepimiz için önemli bir hatırlatma. Güvenlik görevlisi arkadaşımıza dikkatli davranışı için teşekkür ediyoruz. Ancak asıl dikkat etmemiz gereken konu, tüm yolcularımızın raylı sistem hatlarında daha dikkatli olmasıdır."