SON DAKİKA: Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza! Uzun araç kuyrukları oluştu
Son dakika haberleri... Kuzey Marmara Otoyolu Riva Mevkii'nde 2 kamyonet, 1 TIR, 1 otomobil ve 2 çekici karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Trafik sonucu uzun araç kuyrukları oluştu.
02.11.2021 09:04
- Son Güncelleme: 02.11.2021 09:41
Kuzey Marmara Otoyolu Riva Mevkii'nde 2 kamyonet, 1 TIR, 1 otomobil ve 2 çekici karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 08.30 sıralarında Beykoz, Kuzey Marmara Otoyolu Riva Mevkii'nde meydana geldi. 2 kamyonet, 1 TIR, 1 otomobil ve 2 çekici karıştığı kazada bir kamyonet devrildi.