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SON DAKİKA: Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza! Uzun araç kuyrukları oluştu

Son dakika haberleri... Kuzey Marmara Otoyolu Riva Mevkii'nde 2 kamyonet, 1 TIR, 1 otomobil ve 2 çekici karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Trafik sonucu uzun araç kuyrukları oluştu.

02.11.2021 09:04 - Son Güncelleme: 02.11.2021 09:41
SON DAKİKA: Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza! Uzun araç kuyrukları oluştu

Kuzey Marmara Otoyolu Riva Mevkii'nde 2 kamyonet, 1 TIR, 1 otomobil ve 2 çekici karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

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SON DAKİKA: Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza! Uzun araç kuyrukları oluştu

Kaza, saat 08.30 sıralarında Beykoz, Kuzey Marmara Otoyolu Riva Mevkii'nde meydana geldi. 2 kamyonet, 1 TIR, 1 otomobil ve 2 çekici karıştığı kazada bir kamyonet devrildi.

SON DAKİKA: Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza! Uzun araç kuyrukları oluştu

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SON DAKİKA: Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza! Uzun araç kuyrukları oluştu

Ulaşımın Ankara istikametine tek şeritten verilmesi nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

SON DAKİKA: Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza! Uzun araç kuyrukları oluştu

Sağlık ekipleri kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

SON DAKİKA