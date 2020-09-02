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Son dakika: Katar kraliyet ailesi 2 kamyon eşya 500 valizle Bodrum’a geldi

Son dakika haberine göre, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani'nin ailesi Bodrum'da demirli olan milyon dolarlık yat "Katara'ya" geldi. Milas-Bodrum havalimanına iniş yapan Katar kraliyet ailesinin özel Jumbo jetinden 2 kamyon eşya indirildi. Yaklaşık 500 bavul ve çok sayıda dalış tüpü kamyonlardan inmesi ise saatler sürdü.

02.09.2020 09:36 - Son Güncelleme: 02.09.2020 09:37
Son dakika: Katar kraliyet ailesi 2 kamyon eşya 500 valizle Bodrum’a geldi

Bodrum'a 3 gün önce demir atan Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani'in ailesine ait "Katara" isimli milyon dolarlık lüks yatın kim için geldiği belli oldu.

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Son dakika: Katar kraliyet ailesi 2 kamyon eşya 500 valizle Bodrum’a geldi

Sabah saatlerinden itibaren lüks yatta hummalı bir çalışma başladı. Gıda kamyonlarının biri gitti diğeri geldi. Gün boyu hazırlık yapan yat personeli, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani'nin ailesi için hazırlandı.

Son dakika: Katar kraliyet ailesi 2 kamyon eşya 500 valizle Bodrum’a geldi

ÜST DÜZEY ÖNLEM ALINDI
Katar kraliyet ailesi için Milas - Bodrum havalimanında üst düzey önlem alındı. kraliyet ailesine ait Jumbo jet ile gelen ailesi için havalimanından, Bodrum gemi yanaşma iskelesine kadar emniyet güçleri yol güzargahında üst düzey önlem aldı.

Son dakika: Katar kraliyet ailesi 2 kamyon eşya 500 valizle Bodrum’a geldi

Polis ekiplerinin eskortluğun da yata geçen Al-Thani ailesi için denizde de sahil güvenlik ekiplerinin eşlik ettiği görüldü.

180 PERSONELİYLE GELDİ
Katar kraliyet ailesi yata geçtikten sonra Bodrum nakliyat tarafından 2 kamyon eşyada yata getirildi. Yaklaşık 2 saate özenle indirilen 500 valiz ve dalış tüpleri en çok dikkat çeken eşyalar oldu.

Son dakika: Katar kraliyet ailesi 2 kamyon eşya 500 valizle Bodrum’a geldi

Yüzen saraya tatil yapacak olan kraliyet ailesi için özel aşçılar, garsonlar, dalış eğitmenleri, çocukların dadıları, korumalar ve tekne personelleri ile birlikte toplam 180 kişinin geldiği tahmin ediliyor.

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