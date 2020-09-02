Son dakika: Katar kraliyet ailesi 2 kamyon eşya 500 valizle Bodrum’a geldi
Son dakika haberine göre, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani'nin ailesi Bodrum'da demirli olan milyon dolarlık yat "Katara'ya" geldi. Milas-Bodrum havalimanına iniş yapan Katar kraliyet ailesinin özel Jumbo jetinden 2 kamyon eşya indirildi. Yaklaşık 500 bavul ve çok sayıda dalış tüpü kamyonlardan inmesi ise saatler sürdü.
02.09.2020 09:36
- Son Güncelleme: 02.09.2020 09:37
Polis ekiplerinin eskortluğun da yata geçen Al-Thani ailesi için denizde de sahil güvenlik ekiplerinin eşlik ettiği görüldü.
180 PERSONELİYLE GELDİ
Katar kraliyet ailesi yata geçtikten sonra Bodrum nakliyat tarafından 2 kamyon eşyada yata getirildi. Yaklaşık 2 saate özenle indirilen 500 valiz ve dalış tüpleri en çok dikkat çeken eşyalar oldu.
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