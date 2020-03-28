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Son dakika: İstanbul'un en kalabalık yerleri "korona" tedbirlerinden sonra bomboş kaldı!

Son dakika haberi... Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında iller arası otobüs seferlerine kısıtlama kararının getirilmesinin ardından Bayrampaşa'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki sakinlik havadan görüntülendi. İstanbul'un simge meydanı olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki sakinlik dikkat çekti.

28.03.2020 10:42 - Son Güncelleme: 28.03.2020 10:50
Son dakika: İstanbul'un en kalabalık yerleri korona tedbirlerinden sonra bomboş kaldı!

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın corona virüs salgınına ilişkin açıkladığı tedbirlerin detaylarının yer aldığı genelge, 81 il valiliğine gönderildi.

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Son dakika: İstanbul'un en kalabalık yerleri korona tedbirlerinden sonra bomboş kaldı!

Genelgede, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin artırılarak virüsün yayılmasının engellenmesi ile toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak için şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferleriyle ilgili ek tedbirlerin alınması zaruriyetinin oluştuğu belirtildi.

Son dakika: İstanbul'un en kalabalık yerleri korona tedbirlerinden sonra bomboş kaldı!

Genelde sonrası ise çok sayıda otobüs seferi iptal edildi. 15 Temmuz Şehitler Otogarı, seyahat kısıtlamasının ardından havadan görüntülendi.

Son dakika: İstanbul'un en kalabalık yerleri korona tedbirlerinden sonra bomboş kaldı!

Havadan çekilen görüntülerde hafta sonu yoğunluğun yaşandığı otogarda sakinliğin olduğu görüldü.

Son dakika: İstanbul'un en kalabalık yerleri korona tedbirlerinden sonra bomboş kaldı!

'SEYAHAT İZİN BELGESİ DÜZENLENECEKTİR'
Genelgede, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin arttırılarak virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzeni korumak için şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferleri ile ilgili olarak ek tedbirler alınmasının zaruri olduğu vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

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