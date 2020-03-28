Son dakika: İstanbul'un en kalabalık yerleri "korona" tedbirlerinden sonra bomboş kaldı!

'SEYAHAT İZİN BELGESİ DÜZENLENECEKTİR'

Genelgede, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin arttırılarak virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzeni korumak için şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferleri ile ilgili olarak ek tedbirler alınmasının zaruri olduğu vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi: