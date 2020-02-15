Son dakika: İstanbul Bahçelievler'de binanın çökme anı kamerada

Çalışmaları Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ın da gece saatlerine kadar takip etti. Belediye ekipleri çalışmalarının ardından sokakları temizledi. Polis ve zabıta ekipleri de bina çevresindeki sokak girişlerine bariyerlerle güvenlik önlemi aldı.