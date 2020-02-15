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Son dakika: İstanbul Bahçelievler'de binanın çökme anı kamerada

Son dakika haberine göre Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi'nde bir süre önce boşaltılan bina dün saat 14.44'te çöktü. Çökme anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

15.02.2020 09:43 - Son Güncelleme: 15.02.2020 09:52
Son dakika: İstanbul Bahçelievler'de binanın çökme anı kamerada

İstanbul Bahçelievler'de bir süre önce boşaltılan bina dün saat 14.44'te çöktü. Binanın çökme anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Son dakika: İstanbul Bahçelievler'de binanın çökme anı kamerada

ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI
Bahçelievler'de dün öğlen saatlerinde çöken 7 katlı binanın enkaz kaldırma çalışmaları gece saatlerinde sona erdi. Polis ve zabıta ekipleri bina çevresindeki sokak girişlerine bariyerlerle güvenlik önlemi aldı. Sabah saatlerinde çöken binanın çevresindeki binalarda hasar tespit incelemesi yapılacağı öğrenildi.

Son dakika: İstanbul Bahçelievler'de binanın çökme anı kamerada

Siyavuşpaşa Mahallesi Emek Caddesi üzerindeki 7 katlı bir bina dün öğlen saatlerinde çöktü. Çöken binanın enkaz kaldırma çalışmaları gece saatlerine kadar devam etti. Saat 01.30 sıralarında enkaz kaldırma çalışması sona erdi. İtfaiye ekipleri çöken binanın yanındaki maddi hasarlı binada da riskli parçaları temizledi.

Son dakika: İstanbul Bahçelievler'de binanın çökme anı kamerada

Çalışmaları Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ın da gece saatlerine kadar takip etti. Belediye ekipleri çalışmalarının ardından sokakları temizledi. Polis ve zabıta ekipleri de bina çevresindeki sokak girişlerine bariyerlerle güvenlik önlemi aldı.

Son dakika: İstanbul Bahçelievler'de binanın çökme anı kamerada

Ekiplerin, bölgede güvenlik gerekçesiyle nöbet tuttuğu görüldü.

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