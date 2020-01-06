Son dakika haberi: Yarın 7 Ocak Salı kar tatili olan iller hangileri? Kar yağışı Meteoroloji son dakika alarmı! Lapa lapa geliyor
Son dakika haberi: Kar yağışı için Meteoroloji'den son dakika alarmı geldi. 2020 yılına girdiğimiz şu günlerde yurdun büyük bir bölümü soğuk hava etkisine girmiş bulunuyor. Bu anlamda Meteoroloji'den açıklamalar gelmeye devam ediyor. Eskişehir ve Kütahya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamada, bölgede yoğun kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu belirtildi. Doğu Anadolu, İç Anadolu ve diğer bölgelerdeki birçok ilde kar yağışı hafta başından itibaren etkili olacak. Peki yarın 7 Ocak Salı kar tatili var mı? Kar tatili olan iller hangileri? İşte MEB ve Valilik açıklaması ve son detaylar takvim.com.tr'de
Son dakika haberi: Yarın 7 Ocak Salı kar tatili olan iller hangileri? Kar yağışı Meteoroloji son dakika alarmı! Lapa lapa geliyorSoğuk havalar yurdun büyük kesimini etkisi altına alırken Meteoroloji'den peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Ankara dahil olmakla birlikte İç Anadolu'da birçok kentte kar yağışı gece saatlerinden itibaren etkisini hissettireceği belirtilirken İstanbul'da da yağışlı havanın etkili olacağı bilgisi geçildi. Öğrenci ve veliler ise valiliklerden 'Okullar tatil edildi' açıklamasına kilitlendi. Yurdun birçok ilinde devam eden ve yağması beklenen kar yağışıyla birlikte öğrenci ve veliler okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda merak içerisinde. Okulların tatil edilmesiyle son dakika açıklaması geldiği anda haberimizden takip edebilirsiniz.
ANKARA HAVA DURUMU
Ankara'da geçtiğimiz son 15 gündür etkili olan soğuk ve yağışlı hava yeni haftada da etkisini hissettirecek. Pazartesi'nden itibaren 0 dereceye kadar düşmesi beklenen hava sıcaklığıyla birlikte karla karışık yağmur da görülecek. Çarşamba gününe kadar etkili olması beklenen yağışlı havanın perşembe gününden itibaren açması bekleniyor.
Ankara'da okulların tatil edilip edilmeyeceği ile ilgili resmi açıklama geldiği anda haberimizde yer alacaktır.
EDİRNE HAVA DURUMU - EDİRNE'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte Edirne'de kar yağışı pazar gecesinden itibaren başlayacak. Pazartesi günü yoğun olması beklenen kar yağışı ile birlikte sıcaklık 1 dereceye kadar inecek. Kar yağışının salı günü gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
Edirne'de okullar tatil olacak mı sorunun cevabını merak eden öğrenci ve veliler Edirne Valiliği'nden açıklama bekliyor. Valilikten tatil ile ilgili son dakika açıklaması gelmesi durumunda haberimizde yer alacaktır.