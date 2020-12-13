SON DAKİKA HABERİ: Koronavirüs salgını ile mücadele: Türkiye en fazla kişinin iyileştiği 5. ülke oldu
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Koronavirüs salgını birçok ülkede sağlık sisteminin çökmesine neden olurken Türkiye aldığı önlemler ve güçlü sağlık altyapısı ile ön plana çıktı. Derlenen verilere göre koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede Türkiye en fazla kişinin iyileştiği 5. ülke oldu. İşte dikkat çeken verilerle koronavirüs analizleri...
Toplum yeni bir sürece adapte olmaya çalışırken, siyaset ve sağlık otoriteleri başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları ile bilim insanlarınca vatandaşlara sık sık maske, mesafe ve temizlik kurallarına ilişkin bilgilendirme ve uyarılar yapıldı. Bunlara ek olarak bir dizi tedbir ve yeni uygulama da hayata geçirildi.
Mücadelenin odağında, Sağlık Bakanlığınca uzman isimlerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulu yer aldı. Kurul, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yaptığı değerlendirmelerle hem günlük yaşamı hem de tanı ve tedavi noktasındaki konuları ele aldı. Burada ortaya konulan veriler ve değerlendirmelerle, Koronavirüs Bilim Kurulu, salgınla mücadelede önemli bir rol üstlendi.