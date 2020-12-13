Haberler Galeri Yaşam SON DAKİKA HABERİ: Koronavirüs salgını ile mücadele: Türkiye en fazla kişinin iyileştiği 5. ülke oldu

SON DAKİKA HABERİ: Koronavirüs salgını ile mücadele: Türkiye en fazla kişinin iyileştiği 5. ülke oldu

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Koronavirüs salgını birçok ülkede sağlık sisteminin çökmesine neden olurken Türkiye aldığı önlemler ve güçlü sağlık altyapısı ile ön plana çıktı. Derlenen verilere göre koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede Türkiye en fazla kişinin iyileştiği 5. ülke oldu. İşte dikkat çeken verilerle koronavirüs analizleri...

13.12.2020 17:41 - Son Güncelleme: 13.12.2020 17:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





