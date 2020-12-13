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SON DAKİKA HABERİ: Koronavirüs salgını ile mücadele: Türkiye en fazla kişinin iyileştiği 5. ülke oldu

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Koronavirüs salgını birçok ülkede sağlık sisteminin çökmesine neden olurken Türkiye aldığı önlemler ve güçlü sağlık altyapısı ile ön plana çıktı. Derlenen verilere göre koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede Türkiye en fazla kişinin iyileştiği 5. ülke oldu. İşte dikkat çeken verilerle koronavirüs analizleri...

13.12.2020 17:41 - Son Güncelleme: 13.12.2020 17:44
SON DAKİKA HABERİ: Koronavirüs salgını ile mücadele: Türkiye en fazla kişinin iyileştiği 5. ülke oldu

Toplum yeni bir sürece adapte olmaya çalışırken, siyaset ve sağlık otoriteleri başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları ile bilim insanlarınca vatandaşlara sık sık maske, mesafe ve temizlik kurallarına ilişkin bilgilendirme ve uyarılar yapıldı. Bunlara ek olarak bir dizi tedbir ve yeni uygulama da hayata geçirildi.

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SON DAKİKA HABERİ: Koronavirüs salgını ile mücadele: Türkiye en fazla kişinin iyileştiği 5. ülke oldu

TEDBİRLER, SALGININ TÜRKİYE'YE GELİŞİNİ GECİKTİRDİ
Hastalığın dünyada yayılmaya başladığı süreçte Türkiye çeşitli tedbirlerle pandemiye hazırlandı. Alınan tedbirlerin de etkisiyle hastalık, diğer ülkelere oranla daha geç bir dönemde Türkiye'de görülmeye başlandı.

SON DAKİKA HABERİ: Koronavirüs salgını ile mücadele: Türkiye en fazla kişinin iyileştiği 5. ülke oldu

Hastalıkla mücadelede Sağlık Bakanlığınca geliştirilen tedavi protokolü kullanıldı. Bununla birlikte Türkiye, dünyaya oranla yüksek iyileşme oranını yakaladı.

SON DAKİKA HABERİ: Koronavirüs salgını ile mücadele: Türkiye en fazla kişinin iyileştiği 5. ülke oldu

Mücadelenin odağında, Sağlık Bakanlığınca uzman isimlerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulu yer aldı. Kurul, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yaptığı değerlendirmelerle hem günlük yaşamı hem de tanı ve tedavi noktasındaki konuları ele aldı. Burada ortaya konulan veriler ve değerlendirmelerle, Koronavirüs Bilim Kurulu, salgınla mücadelede önemli bir rol üstlendi.

SON DAKİKA HABERİ: Koronavirüs salgını ile mücadele: Türkiye en fazla kişinin iyileştiği 5. ülke oldu

Ayrıca Sağlık Bakanlığınca hastalığın tedavisinde kullanılan antiviral ilacın, Türkiye'ye getirilip ihtiyaca cevap verecek oranda stoklanması ve hastalara ücretsiz şekilde sunulması, salgınla mücadelede önemli bir adım oldu.

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