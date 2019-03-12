Son Dakika Haberi: Gebze - Halkalı Marmaray banliyö tren hattı durakları - Gebze - Halkalı tren hattı açıldı mı?

Son Dakika Haberi: Gebze Halkalı Marmaray banliyö tren hattı bugün açılıyor. Vatandaşlar için çok büyük kolaylık sağlayacak olan Gebze Halkalı Marmaray banliyö tren hattı ile günde 1 milyon yolcunun taşınması amaçlanıyor. Gebze'den - Halkalı'ya 105 dakikada seyahat edilebilecek. Gebze - Halkalı Marmaray banliyö tren hattı sadece Gebze ve Halkalı'da oturanlar için değil, Bakırköy, küçükçekmece, Fatih, Kadıköy, Kartal, Pendik, Üsküdar ve Tuzla gibi ilçelerde oturanları da rahatlatacak. İşte Gebze - Halkalı Marmaray banliyö tren hattı durakları ve tüm detaylar

12.03.2019 10:44 - Son Güncelleme: 12.03.2019 10:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





