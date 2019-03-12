Son Dakika Haberi: Gebze - Halkalı Marmaray banliyö tren hattı durakları - Gebze - Halkalı tren hattı açıldı mı?
Son Dakika Haberi: Gebze Halkalı Marmaray banliyö tren hattı bugün açılıyor. Vatandaşlar için çok büyük kolaylık sağlayacak olan Gebze Halkalı Marmaray banliyö tren hattı ile günde 1 milyon yolcunun taşınması amaçlanıyor. Gebze'den - Halkalı'ya 105 dakikada seyahat edilebilecek. Gebze - Halkalı Marmaray banliyö tren hattı sadece Gebze ve Halkalı'da oturanlar için değil, Bakırköy, küçükçekmece, Fatih, Kadıköy, Kartal, Pendik, Üsküdar ve Tuzla gibi ilçelerde oturanları da rahatlatacak. İşte Gebze - Halkalı Marmaray banliyö tren hattı durakları ve tüm detaylar
Halkalı-Gebze arasında bulunan eski banliyö hatlarında 2013 yılından beri süren yenileme çalışmaları bitti. 76.6 kilometrelik hat bugün açılıyor. Yeni hatla aradaki ulaşım süresi 185 dakikadan 115 dakikaya inecek. Açılış törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Şimdilerde birçok kişi Gebze-Halkalı Marmaray hattı ne zaman açılıyor? Marmaray Ayrılık Çeşmesi açıldı mı? sorularına büyük bir merakla yanıt arıyor. İşte Gebze Halkalı Marmaray hattı ile ilgili tüm merak edilenler...
Haydarpaşa-Gebze arasında bulunan, 29 Mayıs 1969 yılından bu yana hizmet veren banliyö tren hattının Pendik-Gebze bölümü 29 Nisan 2012 de, Kazlıçeşme-Halkalı bölümü 1 Mart 2013'de, Haydarpaşa-Pendik arasındaki bölüm 19 Haziran 2013'te yapılan son seferlerin ardından kapatılmıştı. Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren projesi ve Marmaray'la entegre olarak çalışması planlanan hattaki yenilenme çalışmaları nedeniyle, raylar sökülmüş, pek çoğu tarihi eser statüsünde bulunan istasyonların da yenilenmesine karar verilmişti.
Tren hatlarının tamamlanması ve Marmaray projesi ile entegrasyonu sağlandığında 43 istasyonun bulunacağı Gebze'den Halkalı'ya 105 dakikada seyahat edilebilecek. Hatta Bakırköy'den Bostancı'ya 37 dakika, Söğütlüçeşme-Yenikapı'nın seyahat süresi ise 12 dakika olacak. Hatta günde 1 milyon yolcunun taşınması planlanıyor.
YENİ TREN HATTININ ENTEGRE OLACAĞI HATLAR
Avrupa Yakası tarafından Halkalı'dan başlayacak Marmaray hattı sırasıyla
Mustafa Kemal, Küçükçekmece, Menekşe, Florya, Yeşilköy, Yeşilyurt, Ataköy, Bakırköy, Yenimahalle, Zeytinburnu, Kazlıçeşme, Yenikapı ve Sirkeci'den oluşuyor. Bu aşamada Marmaray ile Anadolu Yakası'na geçen hat Üsküdar, Söğütlüçeşme, Feneryolu, Göztepe, Erenköy, Suadiye, Bostancı, Küçükyalı, İdealtepe, Süreyya Plajı, Maltepe, Cevizli, Atalar, Başak, Kartal, Yunus, Pendik, Kaynarca, Tersane, Güzelyalı, Aydıntepe, İçmeler, Tuzla, Çayırova, Fatih, Osmangazi, Darıca ve Gebze'de sona eriyor.