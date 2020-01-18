Son dakika haberi: Adana merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı
Son dakika haberi... Adana merkezli 4 ilde uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı, 14 şüpheli aranıyor. Adreslerde yapılan aramalarda da 311 gram esrar, sakız kutusu içerisinde 4.73 gram metamfetamin, uyuşturucu madde paketlemede kullanıldığı değerlendirilen 63 adet şeffaf kilitli poşet, 4 adet uçaksavar mermisi, 5 adet G3 mermisi, 2 adet AK47 mermisi ve 1 adet tabanca mermisi ele geçirildi.
18.01.2020 10:31
- Son Güncelleme: 18.01.2020 10:38
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