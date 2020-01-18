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Son dakika haberi: Adana merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı

Son dakika haberi... Adana merkezli 4 ilde uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı, 14 şüpheli aranıyor. Adreslerde yapılan aramalarda da 311 gram esrar, sakız kutusu içerisinde 4.73 gram metamfetamin, uyuşturucu madde paketlemede kullanıldığı değerlendirilen 63 adet şeffaf kilitli poşet, 4 adet uçaksavar mermisi, 5 adet G3 mermisi, 2 adet AK47 mermisi ve 1 adet tabanca mermisi ele geçirildi.

18.01.2020 10:31 - Son Güncelleme: 18.01.2020 10:38
Son dakika haberi: Adana merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı

Polis ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptıkları çalışmalar kapsamında Adana'nın Ceyhan ilçesi ile Şanlıurfa, Gaziantep ve Karaman'da belirlenen 32 adrese eş zamanlı baskın yaptı.

Son dakika haberi: Adana merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı

Bir polis helikopterinin de katıldığı baskında, 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Son dakika haberi: Adana merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı

Adreslerde yapılan aramalarda da 311 gram esrar, sakız kutusu içerisinde 4.73 gram metamfetamin, uyuşturucu madde paketlemede kullanıldığı değerlendirilen 63 adet şeffaf kilitli poşet, 4 adet uçaksavar mermisi, 5 adet G3 mermisi, 2 adet AK47 mermisi ve 1 adet tabanca mermisi ele geçirildi.

Son dakika haberi: Adana merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler, sorguya alınırken hakkında yakalama kararı bulunan 14 şüpheli ise aranıyor.

Son dakika haberi: Adana merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı
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