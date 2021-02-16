SON DAKİKA: Beyaz esaret! Balıkesir-Susurluk yolu saatlerdir kapalı
Son dakika haberi: Türkiye'nin batısında geçtiğimiz hafta sonundan beri etkili olan kar yağışı hayatı ve ulaşımı da olumsuz etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle Balıkesir-Susurluk yolu ulaşıma kapanırken sürücüler ve yolcular 15 saati aşkın süredir yerlerinden kıpırdayamadı. Yolda mahsur kalanlar için Valilik ve kaymakamlıklar koordinasyonuyla kumanyalar dağıtıldı. Balıkesir-Susurluk yolunun açılması için ekiplerin mücadelesi ise sürüyor. Bölgede araç kuyruğu ise 25 kilometreye ulaştı.
16.02.2021 14:23
- Son Güncelleme: 16.02.2021 14:33