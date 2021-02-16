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SON DAKİKA: Beyaz esaret! Balıkesir-Susurluk yolu saatlerdir kapalı

Son dakika haberi: Türkiye'nin batısında geçtiğimiz hafta sonundan beri etkili olan kar yağışı hayatı ve ulaşımı da olumsuz etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle Balıkesir-Susurluk yolu ulaşıma kapanırken sürücüler ve yolcular 15 saati aşkın süredir yerlerinden kıpırdayamadı. Yolda mahsur kalanlar için Valilik ve kaymakamlıklar koordinasyonuyla kumanyalar dağıtıldı. Balıkesir-Susurluk yolunun açılması için ekiplerin mücadelesi ise sürüyor. Bölgede araç kuyruğu ise 25 kilometreye ulaştı.

16.02.2021 14:23 - Son Güncelleme: 16.02.2021 14:33
SON DAKİKA: Beyaz esaret! Balıkesir-Susurluk yolu saatlerdir kapalı

Balıkesir Valiliği koordinasyonundaki ekipler, yaklaşık 14 saattir trafiğe kapalı olan Balıkesir-Susurluk yolunun açılması için çalışmalarına devam ediyor.

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SON DAKİKA: Beyaz esaret! Balıkesir-Susurluk yolu saatlerdir kapalı

Bölgede 4 gündür devam eden kar ve tipi nedeniyle Balıkesir-Susurluk kara yolunda ulaşım gece saatlerinden itibaren sağlanamıyor.

SON DAKİKA: Beyaz esaret! Balıkesir-Susurluk yolu saatlerdir kapalı

Ekipler, yoğun yağışın yanı sıra araçların kayması sonucu trafiğe kapanan yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

SON DAKİKA: Beyaz esaret! Balıkesir-Susurluk yolu saatlerdir kapalı

Susurluk Kaymakamlığı, Değirmenboğazı mevkisinde yolun açılmasını bekleyen araçlardaki vatandaşlara kumanya dağıttı.

SON DAKİKA: Beyaz esaret! Balıkesir-Susurluk yolu saatlerdir kapalı

Valilikten yapılan açıklamada, "Yolun en kısa sürede trafiğe açılması için bütün imkanlar kullanılmaktadır. Kara yolunun tamamen trafiğe açılması sağlanıncaya kadar vatandaşlarımızın belirtilen güzergahı kullanmamalarını istirham ediyoruz." ifadelerine yer verildi.