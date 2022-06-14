SON DAKİKA: Antalya’da feci motosiklet kazası: 3 genç öldü! Kopan dil 25 metre uzağa fırladı

3 GENÇ ÖLDÜ

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından kaza yerine gelen sağlık yaptığı incelemede motosiklet sürücüsü Yıldız, yanında bulunan Sude Özkardeş'in ve Fevzican Derin'in hayatını kaybettiğini belirledi.