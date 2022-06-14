SON DAKİKA: Antalya'da feci motosiklet kazası: 3 genç öldü! Kopan dil 25 metre uzağa fırladı
Son dakika haberleri... Antalya'da meydana gelen motosiklet kazasında sürücü Yakup Yıldız (24) ile arkasında oturan arkadaşı Sude Özkardeş (16) ve çarptığı yaya Fevzican Derin (24) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada hayatının kaybedenlerin birinin ise kopan dili 25 metre uzağa fırladığı belirlendi. İşte son dakika gelişmeleri...
ANTALYA'DA FECİ KAZA
Yakup Yıldız'ın kullandığı 07 DBH 46 plakalı motosiklet, bulvar üzerinde Fevzi Can Derin'e çarptı.
3 GENÇ ÖLDÜ
Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından kaza yerine gelen sağlık yaptığı incelemede motosiklet sürücüsü Yıldız, yanında bulunan Sude Özkardeş'in ve Fevzican Derin'in hayatını kaybettiğini belirledi.
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Kazayı öğrenen 3 kişinin yakınları sinir krizi geçirdi. Kazada yolun karısına geçmeye çalışan Fevzican Derin'in kuaförlük yaptığı gece evine giderken kendisine motosikletin çarptığı kaydedildi.
DİLİ 25 METRE UZAĞA FIRLADI!
Yakup Yıldız'ın ise askerden yeni geldiği öğrenildi. Kazada hayatının kaybedenlerin birinin ise kopan dili 25 metre uzağa fırladığı belirlendi.