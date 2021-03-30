SON DAKİKA: 1 Nisan'da başlıyor! Türk vatandaşları kimlikle Azerbaycan'a gidebilecek! İşte vizesiz gidebileceğiniz ülkeler

Son dakika haberleri: Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan anlaşmayla iki ülke vatandaşları 1 Nisan'dan itibaren kimlikle seyahat edebilecek. 1 Nisan 2021'de yürürlüğe girecek uygulama ile iki ülke vatandaşları yeni tip çipli kimlik kartlarını kullanarak diğer ülkeye 90 gün kalış süreli vizesiz turistik seyahat gerçekleştirebilecek. Azerbaycan vatandaşlarına Türkiye'ye girişlerinde, Türk vatandaşlarına ise Türkiye'den çıkışlarında, üzerine giriş-çıkış damgaları tatbik edilen iki dilli "Giriş-Çıkış Formu" verilecek. Vatandaşların bu belgeyi Türkiye'de ve Azerbaycan'da bulundukları süre içerisinde beraberinde taşımaları ve giriş-çıkışları sırasında kimlik kartlarıyla birlikte sınır kapılarındaki görevlilere ibraz etmeleri gerekiyor. Yeni tip çipli kimlik kartlarıyla ikamet izni başvurusu yapılamıyor, dolayısıyla Türkiye'de veya Azerbaycan'da 90 günden fazla ikamet etmek isteyen vatandaşların kalmak istenilen süreden 60 gün daha fazla geçerlilik süresi bulunan pasaportlarıyla ikamet izni başvurusunda bulunmaları gerekiyor. Peki Türk vatandaşları hangi ülkelere vizesiz seyahat edebiliyor. İşte o ülkeler...

30.03.2021 13:05 - Son Güncelleme: 30.03.2021 13:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





