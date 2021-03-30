SON DAKİKA: 1 Nisan'da başlıyor! Türk vatandaşları kimlikle Azerbaycan'a gidebilecek! İşte vizesiz gidebileceğiniz ülkeler
Son dakika haberleri: Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan anlaşmayla iki ülke vatandaşları 1 Nisan'dan itibaren kimlikle seyahat edebilecek. 1 Nisan 2021'de yürürlüğe girecek uygulama ile iki ülke vatandaşları yeni tip çipli kimlik kartlarını kullanarak diğer ülkeye 90 gün kalış süreli vizesiz turistik seyahat gerçekleştirebilecek. Azerbaycan vatandaşlarına Türkiye'ye girişlerinde, Türk vatandaşlarına ise Türkiye'den çıkışlarında, üzerine giriş-çıkış damgaları tatbik edilen iki dilli "Giriş-Çıkış Formu" verilecek. Vatandaşların bu belgeyi Türkiye'de ve Azerbaycan'da bulundukları süre içerisinde beraberinde taşımaları ve giriş-çıkışları sırasında kimlik kartlarıyla birlikte sınır kapılarındaki görevlilere ibraz etmeleri gerekiyor. Yeni tip çipli kimlik kartlarıyla ikamet izni başvurusu yapılamıyor, dolayısıyla Türkiye'de veya Azerbaycan'da 90 günden fazla ikamet etmek isteyen vatandaşların kalmak istenilen süreden 60 gün daha fazla geçerlilik süresi bulunan pasaportlarıyla ikamet izni başvurusunda bulunmaları gerekiyor. Peki Türk vatandaşları hangi ülkelere vizesiz seyahat edebiliyor. İşte o ülkeler...
Kimlikle seyahat uygulaması kapsamında, Azerbaycan vatandaşlarına Türkiye'ye girişlerinde, Türk vatandaşlarına ise Türkiye'den çıkışlarında, iki dilli "Giriş-Çıkış Formu" üzerine giriş-çıkış damgaları tatbik edilerek verileceği bildirilen duyuruda, her iki ülke vatandaşlarının bu belgeyi Türkiye'de ve Azerbaycan'da bulundukları süre içerisinde beraberinde taşımaları ve giriş-çıkışları sırasında kimlik kartlarıyla birlikte sınır kapılarındaki görevlilere ibraz etmeleri gerektiğinin altı çizildi.
Duyuruda, yeni tip çipli kimlik kartlarıyla seyahat eden Türk vatandaşlarının Azerbaycan'da kimlik kartlarını kaybetmeleri halinde, ülkeye dönüşlerini temin için geçici pasaport müracaatında bulunabilmeleri için yanlarında fotoğraflı ve TC kimlik numaralı bir başka kimlik belgesi daha bulundurmalarında yarar görüldüğü kaydedildi.