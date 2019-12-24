ŞOK'tan yeni yıl sürprizi! 25 Aralık 2019 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda yılbaşına özel birçok ürün dikkat çekiyor
ŞOK 25 Aralık 2019 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Yeni yıla girmemize kısa süre kala sürpriz ürünlere yer veren ŞOK marketlerin bu kataloğu dolu dolu. ŞOK müşterilerinin merakla beklediği güncel kataloğu sayfamızda derledik. Birbirinden muhteşem ürünlerin yer aldığı ŞOK kataloğunda neler olacak? ŞOK müşterilerini hangi ürünler bekliyor? İşte ŞOK 25-31 Aralık 2019 aktüel ürünler kataloğu...
24.12.2019 12:10
- Son Güncelleme: 24.12.2019 12:10
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