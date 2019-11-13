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ŞOK'tan PS4 Pro 1 TB sürprizi! 13-19 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK market indirimleri satışa çıktı. 13 Kasım'da başlayan indirim listesinde en dikkat çeken ürünler arasında Playstation 4 PRO 1 TB yer alıyor. 4 K çözünürlüğe sahip 2 yıl garantili bu ürün 2.699 TL fiyatı ve 6 taksit özelliğiyle müşterisini bekliyor. Peki, bu hafta ŞOK'ta hangi ürünler indirimli? ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte 13-19 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...

13.11.2019 13:01 - Son Güncelleme:
ŞOK'tan PS4 Pro 1 TB sürprizi! 13-19 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
ŞOK'tan PS4 Pro 1 TB sürprizi! 13-19 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
ŞOK'tan PS4 Pro 1 TB sürprizi! 13-19 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
ŞOK'tan PS4 Pro 1 TB sürprizi! 13-19 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
ŞOK'tan PS4 Pro 1 TB sürprizi! 13-19 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
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