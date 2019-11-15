ŞOK'ta hafta sonu indirimleri sürprizlerle dolu! 16 - 19 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
ŞOK aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. Hafta sonu indirimleriyle dikkat çeken ŞOK marketler, tekstil ağırlıklı oluşturduğu kataloğu görücüye çıkardı. Tekstil ürünlerinin yanı sıra 25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli üç farklı ürün dikkat çekiyor. Peki, ŞOK'ta hafta sonu fırsatları neler? ŞOK müşterilerini neler bekliyor? İşte 16 - 19 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğu...
15.11.2019 12:43
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