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Şoke oldular! Denize daldı; ancak hiç ummadığı bir şey oldu; bulduğu 'şey' görenleri şaşkına çevirdi

Şoke oldular! Denize daldı; ancak hiç ummadığı bir şey oldu; bulduğu 'şey' görenleri şaşkına çevirdi. ABD'de yaşayan bir dalgıç, Arizona'da bulunan bir şelaleye dalış yaptı. Şelalenin dibine girdikçe kıymetli pek çok eşya buldu. Ancak bulduğu bir şey vardı ki dalgıç şaşkına döndü! Olayın kahramanı... Man River YouTube kanalında yaşadığı maceraları anlatıyor her gün.

16.03.2020 10:10 - Son Güncelleme: 16.03.2020 10:10
Şoke oldular! Denize daldı; ancak hiç ummadığı bir şey oldu; bulduğu 'şey' görenleri şaşkına çevirdi
Şoke oldular! Denize daldı; ancak hiç ummadığı bir şey oldu; bulduğu 'şey' görenleri şaşkına çevirdi

ABD'de yaşayan bir dalgıç, Arizona'da bulunan bir şelaleye dalış yaptı. Şelalenin dibine girdikçe kıymetli pek çok eşya buldu. Ancak bulduğu bir şey vardı ki dalgıç şaşkına döndü!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Şoke oldular! Denize daldı; ancak hiç ummadığı bir şey oldu; bulduğu 'şey' görenleri şaşkına çevirdi
Şoke oldular! Denize daldı; ancak hiç ummadığı bir şey oldu; bulduğu 'şey' görenleri şaşkına çevirdi

Olayın kahramanı... Man River YouTube kanalında yaşadığı maceraları anlatıyor her gün.

Şoke oldular! Denize daldı; ancak hiç ummadığı bir şey oldu; bulduğu 'şey' görenleri şaşkına çevirdi
Şoke oldular! Denize daldı; ancak hiç ummadığı bir şey oldu; bulduğu 'şey' görenleri şaşkına çevirdi

Olayın yaşandığı şelale ise bu...

Şoke oldular! Denize daldı; ancak hiç ummadığı bir şey oldu; bulduğu 'şey' görenleri şaşkına çevirdi
Şoke oldular! Denize daldı; ancak hiç ummadığı bir şey oldu; bulduğu 'şey' görenleri şaşkına çevirdi

Ve dalgıç şelaleye dalıveriyor! Ama onu çok ilginç bir şey bekliyor...

Şoke oldular! Denize daldı; ancak hiç ummadığı bir şey oldu; bulduğu 'şey' görenleri şaşkına çevirdi
Şoke oldular! Denize daldı; ancak hiç ummadığı bir şey oldu; bulduğu 'şey' görenleri şaşkına çevirdi

Kullandığı dedektörle gözleriyle göremediği metalleri bir bir fark ediyor.

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