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Şoke oldular! Denize daldı; ancak hiç ummadığı bir şey oldu; bulduğu 'şey' görenleri şaşkına çevirdi

Şoke oldular! Denize daldı; ancak hiç ummadığı bir şey oldu; bulduğu 'şey' görenleri şaşkına çevirdi. ABD'de yaşayan bir dalgıç, Arizona'da bulunan bir şelaleye dalış yaptı. Şelalenin dibine girdikçe kıymetli pek çok eşya buldu. Ancak bulduğu bir şey vardı ki dalgıç şaşkına döndü! Olayın kahramanı... Man River YouTube kanalında yaşadığı maceraları anlatıyor her gün.

16.03.2020 10:10 - Son Güncelleme: 16.03.2020 10:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





