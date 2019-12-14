Sokaklarda insanları casus kamerayla gizlice görüntüledi! 1890'lı yıllarda...

Størmer'ın oluşturduğu düzenek son derece zekiceydi. Yeleğin altında fotoğraf makinesine takılı düğme şeklinde bir mercek vardı ve kıyafetlerinin altından cebine uzattığı ipi çektiğinde makine fotoğraf çekiyordu. Böylece pek çok kişi Stormer'ın objektifine yakalanmış oldu.