Sokaklarda insanları casus kamerayla gizlice görüntüledi! 1890'lı yıllarda...
Günümüzde fotoğraf makinelerini artık cebimizde taşıyoruz. Her an her yerde istediğimiz gibi fotoğraf çekebiliyoruz. Ancak yıllar öncesinde durum böyle değildi. En ufak bir fotoğraf çekim denemesi bile büyük bir olay anlamına geliyordu. Şimdi 1890'lı yıllara gidiyoruz. Hikaye, Carl Størmer'in tanımadığı bir kadına aşık olması ile başlıyor. Carl, utangaçlıktan duygularını o kişiye açamasa da, en azından casus kamera ile gizlice o kişinin fotoğraflarını çekebileceğini düşünüyor. Sonrasında bu aşk hikayesinden bir sonuç çıkmasa da Carl, Oslo'nun sokaklarında gizlice fotoğraf çekmeye devam ediyor. Daha sonra neler oluyor dersiniz?
14.12.2019 16:02
- Son Güncelleme: 14.12.2019 16:19
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