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Sokaklarda insanları casus kamerayla gizlice görüntüledi! 1890'lı yıllarda...

Günümüzde fotoğraf makinelerini artık cebimizde taşıyoruz. Her an her yerde istediğimiz gibi fotoğraf çekebiliyoruz. Ancak yıllar öncesinde durum böyle değildi. En ufak bir fotoğraf çekim denemesi bile büyük bir olay anlamına geliyordu. Şimdi 1890'lı yıllara gidiyoruz. Hikaye, Carl Størmer'in tanımadığı bir kadına aşık olması ile başlıyor. Carl, utangaçlıktan duygularını o kişiye açamasa da, en azından casus kamera ile gizlice o kişinin fotoğraflarını çekebileceğini düşünüyor. Sonrasında bu aşk hikayesinden bir sonuç çıkmasa da Carl, Oslo'nun sokaklarında gizlice fotoğraf çekmeye devam ediyor. Daha sonra neler oluyor dersiniz?

14.12.2019 16:02 - Son Güncelleme: 14.12.2019 16:19
Sokaklarda insanları casus kamerayla gizlice görüntüledi! 1890'lı yıllarda...

1893'te henüz 19 yaşında bir üniversite öğrencisi olan Carl Stormer, kurduğu düzenek ile insanların gün içinde gizlice fotoğraflarını çekerek o dönem insanlarının günlük hallerini gözler önüne serdi.

Sokaklarda insanları casus kamerayla gizlice görüntüledi! 1890'lı yıllarda...

1872-1957 yılları arasında yaşayan Norveçli Carl Stormer da çoğu insan gibi insanların günlük hayatın akışında fotoğraflarını çekmeyi hobi edinmişti.

Sokaklarda insanları casus kamerayla gizlice görüntüledi! 1890'lı yıllarda...

Farkı ise bunu gizli olarak ve 1890'larda yapıyor olmasıydı.

Sokaklarda insanları casus kamerayla gizlice görüntüledi! 1890'lı yıllarda...

Carl Stormer, 1893'te Royal Frederick Üniversitesi ya da şu anki adıyla Oslo Üniversitesi'nde okurken kıyafetlerinin altına bir gizli kamera yerleştirdi ve gün içinde karşılaştığı insanların gizlice fotoğraflarını çekti.

Sokaklarda insanları casus kamerayla gizlice görüntüledi! 1890'lı yıllarda...

Størmer'ın oluşturduğu düzenek son derece zekiceydi. Yeleğin altında fotoğraf makinesine takılı düğme şeklinde bir mercek vardı ve kıyafetlerinin altından cebine uzattığı ipi çektiğinde makine fotoğraf çekiyordu. Böylece pek çok kişi Stormer'ın objektifine yakalanmış oldu.

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