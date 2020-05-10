Sokaklar 65 yaş üstü vatandaşlara kaldı! İşte yurttan manzaralar
Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, uzun bir aranın ardından sokağa çıkmanın sevincini yaşadı.
65 yaş ve üzeri vatandaşlara müjde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Pazartesi günü yapılan Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada mayıs ayı normalleşme planını açıklayan Erdoğan, Pazartesi günü yapılan Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "65 yaş üstü gruba, ilk etapta, sokağa çıkma sınırlandırması günlerinin birinde ve 4 saat süreyle, yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz. İlk uygulamayı da bu hafta sonu 10 Mayıs Pazar günü 11.00 ile 15.00 saatleri arasında gerçekleştiriyoruz." dedi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, genelgede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla, 81 ilde 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşların, geçici olarak sokağa çıkmalarının kısıtlandığı anımsatıldı.