RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Galeri Yaşam Sokaklar 65 yaş üstü vatandaşlara kaldı! İşte yurttan manzaralar

Sokaklar 65 yaş üstü vatandaşlara kaldı! İşte yurttan manzaralar

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, uzun bir aranın ardından sokağa çıkmanın sevincini yaşadı.

10.05.2020 12:37 - Son Güncelleme: 10.05.2020 12:37
Sokaklar 65 yaş üstü vatandaşlara kaldı! İşte yurttan manzaralar

65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasında esneklik tanıyan uygulama saat 11.00 itibarıyla başladı. 65 yaş üstü vatandaşlar araç kullanmadan, evlerine yakın olan yürüme mesafesinde vakit geçirebilecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sokaklar 65 yaş üstü vatandaşlara kaldı! İşte yurttan manzaralar

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıklara sahip olan vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanmıştı.

Sokaklar 65 yaş üstü vatandaşlara kaldı! İşte yurttan manzaralar

65 yaş ve üzeri vatandaşlara müjde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Pazartesi günü yapılan Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada mayıs ayı normalleşme planını açıklayan Erdoğan, Pazartesi günü yapılan Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "65 yaş üstü gruba, ilk etapta, sokağa çıkma sınırlandırması günlerinin birinde ve 4 saat süreyle, yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz. İlk uygulamayı da bu hafta sonu 10 Mayıs Pazar günü 11.00 ile 15.00 saatleri arasında gerçekleştiriyoruz." dedi.

Sokaklar 65 yaş üstü vatandaşlara kaldı! İşte yurttan manzaralar

İÇİŞLERİNDEN 81 İL VALİLİĞİNE GENELGE
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine, 65 yaş ve üzeri, kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma istisnaları ile ilgili genelge gönderdi.

Sokaklar 65 yaş üstü vatandaşlara kaldı! İşte yurttan manzaralar

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, genelgede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla, 81 ilde 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşların, geçici olarak sokağa çıkmalarının kısıtlandığı anımsatıldı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı 'Ne yapıyorsunuz gençler!' O anlar anbean böyle görüntülendi
'Ne yapıyorsunuz gençler!' O anlar anbean böyle görüntülendi