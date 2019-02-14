Soğan kabuklarını çöpe atmayın! Öyle bir şeye yarıyor ki...

Soğan kabuğundan ekmek yapımı fikri, Gıda Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileri Melis Öcal, Güneş Zübarioğlu ve Pınar Altaş ile yüksek lisans öğrencisi Hatice Yaprak'ın 6 ay önce hem besin değeri yüksek hem de kalorisi düşük ekmek üretmek üzere yola çıkmasıyla doğdu.



Daha önce yaptıkları bir araştırmada, soğanın besleyici özelliklerinin, bir işe yaramadığı için genellikle çöpe atılan kabuğunda da olduğunu tespit eden öğrenciler, soğan kabuklarını özel makinelerde toz haline getirerek yaptıkları ekmeklere kattılar.