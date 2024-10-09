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Siz farkında olmadan hızlı yaşlanmanıza neden olan alışkanlık! Uzmanlar uyarıyor

Alabama Üniversitesi'nde profesör olan Dr. Thomas Buford, yaşam boyu gerçekleşen hücresel ve moleküler değişikliklerin hepsini geri çeviremeseniz bile, bazı yaşam tarzı değişiklikleri yaparak biyolojik yaşlanma oranını yavaşlatabileceğinize dikkat çekiyor. Buford, "Yaşlanma serüveninde sağlığınızı iyileştirmek için asla geç değildir" diyor. Öte yandan günlük hayatta atılan bazı adımlar yaşlanma sürecini hızlandırıyor! İşte yaşlanmanıza ivme kazandıran alışkanlıklar...

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Giriş Tarihi :09 Ekim 2024 , 09:30 Güncelleme Tarihi :09 Ekim 2024 , 09:26
Siz farkında olmadan hızlı yaşlanmanıza neden olan alışkanlık! Uzmanlar uyarıyor

Günlük hayatınızda rutin haline getirdiğiniz bazı alışkanlıklar daha hızlı yaşlanmanıza neden olabilir. Uzmanlar siz farkında olmadan hızlı yaşlanmanıza neden olabilecek alışkanlıkları açıkladı! İşte yaşlanmaya ivme kazandıran o alışkanlıklar...

Siz farkında olmadan hızlı yaşlanmanıza neden olan alışkanlık! Uzmanlar uyarıyor

Cildi güneşten korumamak

Erken yaşlanmayı önlemek için cildinizi ve gözlerinizi güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korumanız gerekiyor. Dermatolog Dr. Ivy Lee, "Büyük güneş gözlükleri takmayan veya güneş kremini kirpik diplerine kadar sürme alışkanlığı olmayanlar, güneş hasarına ve elastikiyet kaybına maruz kalabilirler." diyor. Bu noktada güneş yaşlanmayı hızlandıran bir etken olarak dikkat çekiyor.

Siz farkında olmadan hızlı yaşlanmanıza neden olan alışkanlık! Uzmanlar uyarıyor

Yalnızlık

65 yaş ve üzeri yetişkinlerin neredeyse dörtte birinin sosyal olarak izole olduğu belirtilmekte. Yalnızlık ve sosyal izolasyon, bunama, kalp hastalığı, felç ve depresyon riskini artırabilir. Rutgers Robert Wood Johnson Tıp Fakültesi'nde geriatrist ve klinik öğretim üyesi olan Sara B. Leonard,"İnsanlar genellikle sosyal bağlantıların eksikliğinin bir kişinin erken ölüm riskini ne kadar önemli ölçüde artırabileceğine şaşırıyorlar." ifadelerini paylaşıyor.

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