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Siz bir de içini görün! 700 yıllık gizem dışarıdan bakınca masum bir tavşan deliği!

Dışarıdan bakınca masum bir tavşan deliği olarak görülen bu oyuntular gerçekten dışarıdan görüldüğü kadar masum mu? Fotoğraftaki tavşan deliğine ilk baktığımızda sıradan bir yuva gibi gözüküyor. Gerçek ise bambaşka! Fotoğrafa biraz daha yakından bakarsanız deliğin içinde 700 yıllık bir gizem saklı. Bu önemsiz görünen minicik delik, yüzyıllar öncesine ait bir mağaraya gidiyor... İşte akıllara durgunluk veren gizemli mağara...

07.05.2020 19:06 - Son Güncelleme: 07.05.2020 19:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





