RAMAZAN İMSAKİYE
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Siz bir de içini görün! 700 yıllık gizem dışarıdan bakınca masum bir tavşan deliği!

Dışarıdan bakınca masum bir tavşan deliği olarak görülen bu oyuntular gerçekten dışarıdan görüldüğü kadar masum mu? Fotoğraftaki tavşan deliğine ilk baktığımızda sıradan bir yuva gibi gözüküyor. Gerçek ise bambaşka! Fotoğrafa biraz daha yakından bakarsanız deliğin içinde 700 yıllık bir gizem saklı. Bu önemsiz görünen minicik delik, yüzyıllar öncesine ait bir mağaraya gidiyor... İşte akıllara durgunluk veren gizemli mağara...

07.05.2020 19:06 - Son Güncelleme: 07.05.2020 19:06
Siz bir de içini görün! Görenler şoke oldu! Dışarıdan bakınca masum bir tavşan deliği!

Fotoğraftaki tavşan deliğine ilk baktığımızda sıradan bir yuva gibi gözüküyor. Ancak deliğin içinde 700 yıllık gizemli bir mağaraya giden yol var.

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Siz bir de içini görün! Görenler şoke oldu! Dışarıdan bakınca masum bir tavşan deliği!
İşte mağaranın detayları...
Siz bir de içini görün! Görenler şoke oldu! Dışarıdan bakınca masum bir tavşan deliği!
Bu tavşan deliği, gizemini koruyan 700 yıllık bir mağaraya açılıyor.
Siz bir de içini görün! Görenler şoke oldu! Dışarıdan bakınca masum bir tavşan deliği!
Mağara, İngiltere'nin Shropshire kentinde bulunuyor.
Siz bir de içini görün! Görenler şoke oldu! Dışarıdan bakınca masum bir tavşan deliği!
Mağarayı kuran kişilerse, haçlı seferlerinde büyük güç ve servet kazanmış Katolik askerler.
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