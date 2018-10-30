Siyasetçilerin gençlik fotoğrafları
Bizler onları hep siyasi ve ciddi kimlikleriyle tanıdık. Fakat onlarda bir zamanlar çocuktu, gençti. Siyasetin ünlü isimlerinin çocukluk ve gençlik fotoğrafları görenleri çok şaşırtıyor. Kimisi hiç değişmemiş, kimisi bambaşka biri olmuş. İşte siyasetçilerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları.
30 Ekim 2018 Salı, 11:36:33 Güncelleme: 12:09:18
SİYASİ KİMLİKLERİNDEN BAMBAŞKA BİR HAYAT
Bazıları geçmişte Türkiye siyasetine yön verdi, bazıları ise şimdilerde yön veriyor. Ancak bazen onlarında bir zamanlar genç olduğunu unutuyor, sadece siyasetçi kimlikleriyle tanıyoruz. Türkiye tarihinde kendilerine yer edinmiş siyasetçilerin gençlik halleri sizi çok şaşırtacak...
Mustafa Kemal Atatürk
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