Siyasetçilerin gençlik fotoğrafları

Bizler onları hep siyasi ve ciddi kimlikleriyle tanıdık. Fakat onlarda bir zamanlar çocuktu, gençti. Siyasetin ünlü isimlerinin çocukluk ve gençlik fotoğrafları görenleri çok şaşırtıyor. Kimisi hiç değişmemiş, kimisi bambaşka biri olmuş. İşte siyasetçilerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları.

30 Ekim 2018 Salı, 11:36:33 Güncelleme: 12:09:18
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Siyasetçilerin gençlik fotoğrafları

SİYASİ KİMLİKLERİNDEN BAMBAŞKA BİR HAYAT

Bazıları geçmişte Türkiye siyasetine yön verdi, bazıları ise şimdilerde yön veriyor. Ancak bazen onlarında bir zamanlar genç olduğunu unutuyor, sadece siyasetçi kimlikleriyle tanıyoruz. Türkiye tarihinde kendilerine yer edinmiş siyasetçilerin gençlik halleri sizi çok şaşırtacak...

Mustafa Kemal Atatürk

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Siyasetçilerin gençlik fotoğrafları

Emine Erdoğan-Recep Tayyip Erdoğan

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Siyasetçilerin gençlik fotoğrafları

Recep Tayyip Erdoğan

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Siyasetçilerin gençlik fotoğrafları

Peki fotoğraftaki bu küçük kız çocuğunu tanıdınız mı?

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Siyasetçilerin gençlik fotoğrafları

Fotoğraftaki küçük kız çocuğu eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'dan başkası değil.

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