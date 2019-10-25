GaleriYaşam

Sivilce zannetti ama içinden çıkanlar şoke etti! İnanılmaz gerçeği ameliyatta öğrendi

Sivilce kir, ölü cilt ve çeşitli sebeplerle tıkanan gözeneklerde oluşabilir. Tıkanmış gözenekler siyah noktalara veya inflamasyona da sebep olur. Genç bir kadın kolunda çıkan yarayı sivilce zannedip, önemsememişti. Gerçek doktora gidince anlaşıldı. Yaranın içinden çıkan tropikal bölgede yaşayan ve larvalarını deri altına bırakan botfly cinsi sinekti. Sivilce, aşırı aktif yağ bezleri, hormonal dengesizlik veya dalgalanma, stres, kötü bir diyet, ilaçtan kaynaklanan yan etkiler ve hijyen eksikliğinden kaynaklı olabilir.

25.10.2019 17:09 - Son Güncelleme: 25.10.2019 17:10
Sivilce zannetti ama içinden çıkanlar şoke etti! İnanılmaz gerçeği ameliyatta öğrendi

Genç kadın çıktığı gezide yaşadıklarıyla şoke oldu.

Sivilce zannetti ama içinden çıkanlar şoke etti! İnanılmaz gerçeği ameliyatta öğrendi

Kolunda yarayla karşılaşan kadın bu yarayı tedavi ettirdi.

Sivilce zannetti ama içinden çıkanlar şoke etti! İnanılmaz gerçeği ameliyatta öğrendi

Tedavi neticesinde içinden çıkanlar şoke etti.

Sivilce zannetti ama içinden çıkanlar şoke etti! İnanılmaz gerçeği ameliyatta öğrendi

Yaranın içinden çıkan tropikal bölgede yaşayan ve larvalarını deri altına bırakan botfly cinsi sinekti.

Sivilce zannetti ama içinden çıkanlar şoke etti! İnanılmaz gerçeği ameliyatta öğrendi
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak son fotoğrafıyla herkesi şaşkına çevirdi
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak son fotoğrafıyla herkesi şaşkına çevirdi