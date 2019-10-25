Sivilce zannetti ama içinden çıkanlar şoke etti! İnanılmaz gerçeği ameliyatta öğrendi

Sivilce kir, ölü cilt ve çeşitli sebeplerle tıkanan gözeneklerde oluşabilir. Tıkanmış gözenekler siyah noktalara veya inflamasyona da sebep olur. Genç bir kadın kolunda çıkan yarayı sivilce zannedip, önemsememişti. Gerçek doktora gidince anlaşıldı. Yaranın içinden çıkan tropikal bölgede yaşayan ve larvalarını deri altına bırakan botfly cinsi sinekti. Sivilce, aşırı aktif yağ bezleri, hormonal dengesizlik veya dalgalanma, stres, kötü bir diyet, ilaçtan kaynaklanan yan etkiler ve hijyen eksikliğinden kaynaklı olabilir.

25.10.2019 17:09 - Son Güncelleme: 25.10.2019 17:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





