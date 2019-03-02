Sivas'taki Delik Tepe'de büyük gizem! Rivayetlere göre...

Özkan, Delik Tepe tünelinin başka bir yerleşim yerine açılan gizli bir geçit olabileceğini belirtip, "İçine bir taş attık. Taş belki de 10-15 saniye gittikten sonra cup diye bir ses geliyor. Demek ki oranın dibinde bir su var. Delik tepenin öbür tarafında da mağaralar var. İnsanlar burada yaşamış. Kalem köye gittik orada da kilise falan var. Yıkılmış belirtileri de var onların. Kalem köydeki mağaralarla Delik Tepedeki mağaralar birbirine karşılıklı bakıyor. Orada insanların yaşantısının olduğu belli. Büyük bir ihtimalle o suyun karşı Kalem köye bağlantısı var. Herhalde orası büyük bir tüneldi. Oradan geçmelerini sağlıyorlardı. Zamanla orası demek ki su doldu ama büyük bir ihtimalle orası bir tünel. Tabi ki çok ilginç bir yer. Görüntüsü de çok güzel bir yer. Araştırılıp tarihçesinin öğrenilmesi lazım" şeklinde konuştu.