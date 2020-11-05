Sivas'ta sofraların vazgeçilmezi şarkılara ve türkülere konu olan Madımak el dezenfektanı oldu

Kovid-19 salgınından dolayı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kolonya ve dezenfektanlara olan talepte ciddi artış, bilim adamlarını yeni arayışlara itti. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (CÜTAM) Sivas yöresine ait endemik bitkilerden Madımak, Kekik ile Meyan kökünden; kolonya, el dezenfektanı ve sabun üretti.