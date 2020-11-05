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Sivas'ta sofraların vazgeçilmezi şarkılara ve türkülere konu olan Madımak el dezenfektanı oldu

Sivas'ta sofraların vazgeçilmesi olan, şifası ve türküleri ile bilinen Madımak, şimdi el dezenfektanı oldu. Kovid-19 salgınından dolayı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kolonya ve dezenfektanlara olan talepte ciddi artış, bilim adamlarını yeni arayışlara itti. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (CÜTAM) Sivas yöresine ait endemik bitkilerden Madımak, Kekik ile Meyan kökünden; kolonya, el dezenfektanı ve sabun üretti.

05.11.2020 12:26 - Son Güncelleme: 05.11.2020 12:26
Sivas'ta sofraların vazgeçilmezi şarkılara ve türkülere konu olan Madımak el dezenfektanı oldu

Sivas'ta sofraların vazgeçilmesi olan, şifası ve türküleri ile bilinen Madımak, şimdi el dezenfektanı oldu.

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Sivas'ta sofraların vazgeçilmezi şarkılara ve türkülere konu olan Madımak el dezenfektanı oldu

Kovid-19 salgınından dolayı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kolonya ve dezenfektanlara olan talepte ciddi artış, bilim adamlarını yeni arayışlara itti. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (CÜTAM) Sivas yöresine ait endemik bitkilerden Madımak, Kekik ile Meyan kökünden; kolonya, el dezenfektanı ve sabun üretti.

Sivas'ta sofraların vazgeçilmezi şarkılara ve türkülere konu olan Madımak el dezenfektanı oldu

Konuyla ilgili açıklama yapan CÜTAM Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ebru Yabaş, araştırma ve laboratuvar çalışmalarının tamamlandığını belirtip, "Özellikle son zamanlarda COVID-19 pandemisinden dolayı dezenfektan ve kolonya ürünlerine talep artmaktadır.

Sivas'ta sofraların vazgeçilmezi şarkılara ve türkülere konu olan Madımak el dezenfektanı oldu

Bu aşamada bizde özellikle antimikrobiyal aktivite gösteren bitkilerden kolonya, dezenfektan ve sabun ürettik. Sözü geçen bitkilerin ekstraklarını CÜTAM Aromatik Bitki Araştırma Laboratuvarında kendimiz elde ettik. Literatüre baktığımız zaman antimikrobiyal aktivite gösteren, özellikle Sivas yöresinde yetişen madımak, kekik ve meyan kökü özünden faydalanarak kolonya, dezenfektan ve sabun ürettik.

Sivas'ta sofraların vazgeçilmezi şarkılara ve türkülere konu olan Madımak el dezenfektanı oldu

Bunların üretimini yaptıktan sonra CÜTAM Moleküler Biyoloji Laboratuvarımızda katı besiyeri üzerinde sterilizasyon ve dezenfeksiyon kontrollerini gerçekleştirerek bunlardan ilginç sonuçlar elde ettik. Bu sonuçlara göre özellikle dezenfektan ürünlerinden madımak ve kekik ürünlerinin daha uzun süre bakterilere karşı aktivite gösterdiklerini gördük." dedi.

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