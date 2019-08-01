Sırtlanların arasında tek başına kalan aslan! Son anda öyle bir şey oldu ki...

Vahşi yaşamda aslan ve sırtlan yaşama alanları aynı olduğu için sıkça karşı karşıya gelmektedir. Aslanların becerikli avcılar olmasının imkanlarından faydalanmak isteyen sırtlanlar, kalabalık topluluklar halinde aslan bölgesine girerek paylarına düşen leşler için kıyasıya mücadele verir. Vahşi doğada tek aşına kalan erkek aslan, sırtlanlar tarafından köşeye sıkıştırıldı. Acımasız yırtıcılar olan sırtlara, yem olmak üzere olan aslanın feryatları sonrası inanılmaz bir şey oldu. İşte görenleri hayretlere düşüren o anlar... Aslan (Panthera leo), Panthera cinsindeki büyük kedilerden biridir ve kedigiller (Felidae) ailesinin bir üyesidir. Sırtlangiller ise (Hyaenidae), etçiller (Carnivora) takımına ait bir familyandadır.

01.08.2019 12:17 - Son Güncelleme: 01.08.2019 12:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





