Sırtlanların arasında kalan aslanın inanılmaz kurtuluşu
'Hanedanlar' isimli belgesel serisinde Red isimli erkek aslanın, yirmiden fazla sırtlanın ortasında kaldığı anlar yayınlandı. Etrafı 20 sırtlan tarafından sarılan aslanın imdadına dostu Tatu yetişti.
11 Aralık 2018 Salı, 19:22:48
Güncelleme: 19:34:00
Dünyanın en vahşi hayvanlarından biri olan aslanlar ne kadar güçlü olsalar da yardıma ihtiyaç duyarlar.
'Hanedanlar' isimli belgeselde etrafı sırtlanlarla çevrilmiş yalnız bir aslanın mücadelesi yayınlandı.
Sırtlanlardan bir türlü kaçamayan aslanın imdadına dostu yetişti.
Belgeselde Red isimli erkek aslanın etrafını bir anda 20 sırtlan sarıyor.