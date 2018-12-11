Sırtlanların arasında kalan aslanın inanılmaz kurtuluşu

'Hanedanlar' isimli belgesel serisinde Red isimli erkek aslanın, yirmiden fazla sırtlanın ortasında kaldığı anlar yayınlandı. Etrafı 20 sırtlan tarafından sarılan aslanın imdadına dostu Tatu yetişti.

11 Aralık 2018 Salı, 19:22:48 Güncelleme: 19:34:00
Sırtlanların arasında kalan aslanın inanılmaz kurtuluşu
Sırtlanların arasında kalan aslanın inanılmaz kurtuluşu

Dünyanın en vahşi hayvanlarından biri olan aslanlar ne kadar güçlü olsalar da yardıma ihtiyaç duyarlar.

Sırtlanların arasında kalan aslanın inanılmaz kurtuluşu

'Hanedanlar' isimli belgeselde etrafı sırtlanlarla çevrilmiş yalnız bir aslanın mücadelesi yayınlandı.

Sırtlanların arasında kalan aslanın inanılmaz kurtuluşu

Sırtlanlardan bir türlü kaçamayan aslanın imdadına dostu yetişti.

Sırtlanların arasında kalan aslanın inanılmaz kurtuluşu

Belgeselde Red isimli erkek aslanın etrafını bir anda 20 sırtlan sarıyor.

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