Sırtındaki şişlikten çıkanlar dehşete düşürdü! Genç adam sivilce zannetti gördükleri mide bulandırdı meğer kurtmuş...
Sırtındaki şişlikten çıkanlar dehşete düşürdü! Genç adam sivilce zannetti gördükleri mide bulandırdı. Vücudunda gördüğü şişliği sivilce zannedip önemsemeyen genç adam şikayetlerinin artmasıyla arkadaşları tarafından incelenmeye başlandı. Dikkatlice sivilce sanılan yeri kontrol eden arkadaşları karşılaştıkları manzara karşısında dehşete düştüler. İşte midenizin kaldıramayacağı o anlar...
21.04.2022 17:49 - Son Güncelleme: 21.04.2022 17:52