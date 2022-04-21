RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Yaşam Sırtındaki şişlikten çıkanlar dehşete düşürdü! Genç adam sivilce zannetti gördükleri mide bulandırdı meğer kurtmuş...

Sırtındaki şişlikten çıkanlar dehşete düşürdü! Genç adam sivilce zannetti gördükleri mide bulandırdı meğer kurtmuş...

Sırtındaki şişlikten çıkanlar dehşete düşürdü! Genç adam sivilce zannetti gördükleri mide bulandırdı. Vücudunda gördüğü şişliği sivilce zannedip önemsemeyen genç adam şikayetlerinin artmasıyla arkadaşları tarafından incelenmeye başlandı. Dikkatlice sivilce sanılan yeri kontrol eden arkadaşları karşılaştıkları manzara karşısında dehşete düştüler. İşte midenizin kaldıramayacağı o anlar...

21.04.2022 17:49 - Son Güncelleme: 21.04.2022 17:52
Sırtındaki şişlikten çıkanlar dehşete düşürdü! Genç adam sivilce zannetti gördükleri mide bulandırdı meğer kurtmuş...

Sırtındaki şişlikten çıkanlar dehşete düşürdü! Genç adam sivilce zannetti gördükleri mide bulandırdı, meğer kurtmuş...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sırtındaki şişlikten çıkanlar dehşete düşürdü! Genç adam sivilce zannetti gördükleri mide bulandırdı meğer kurtmuş...

Sırtında sivilce olduğunu zanneden bir kişi şikayetinin artmasının ardından arkadaşlarından yardım ister.

Sırtındaki şişlikten çıkanlar dehşete düşürdü! Genç adam sivilce zannetti gördükleri mide bulandırdı meğer kurtmuş...

Arkadaşları genç adamın sırtına bakınca dehşete düşüren gerçek ortaya çıkar.

Sırtındaki şişlikten çıkanlar dehşete düşürdü! Genç adam sivilce zannetti gördükleri mide bulandırdı meğer kurtmuş...

Bir arkadaşı o anları ise telefonuyla kaydetti.

Sırtındaki şişlikten çıkanlar dehşete düşürdü! Genç adam sivilce zannetti gördükleri mide bulandırdı meğer kurtmuş...

İşte genç adamın sırtından çıkanlar.

SON DAKİKA