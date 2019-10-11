Sırtındaki şişlik herkesi şaşırttı! Korkunç, görenler inanamadı! İçinden çıkanlar...

Sırtındaki şişlik herkesi şaşırttı! Sıra dışı cerrahi operasyonlarla tanınan fenomen doktor Sandra Lee yine yaptı yapacağını. Sırtında bulunan bir şişlik yüzünden kendisine gelen bir hastasının operasyon görüntülerini paylaşan Sandra Lee'nin bu videosu milyonlarca kez izlendi. Ünlü doktor Sandra Lee sırtından çıkanlara inanamadı. İşte o görüntüler...