Sırtındaki şişliğin içinden çıkanlar doktoru şoke etti! Kan donduran görüntü...

Amerikalı doktoru şoke eden görüntü! Sırtındaki şişlik kan dondurdu. Sıra dışı cerrahi operasyonlarla tanınan fenomen doktor Sandra Lee yine yaptı yapacağını. Sırtında bulunan bir şişlik yüzünden kendisine gelen bir hastasının operasyon görüntülerini paylaşan Sandra Lee'nin bu videosu milyonlarca kez izlendi. Ünlü doktor Sandra Lee sırtından çıkanlara inanamadı. İşte o görüntüler...

16.11.2019 19:08 - Son Güncelleme: 16.11.2019 19:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





