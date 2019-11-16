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Sırtındaki şişliğin içinden çıkanlar doktoru şoke etti! Kan donduran görüntü...

Amerikalı doktoru şoke eden görüntü! Sırtındaki şişlik kan dondurdu. Sıra dışı cerrahi operasyonlarla tanınan fenomen doktor Sandra Lee yine yaptı yapacağını. Sırtında bulunan bir şişlik yüzünden kendisine gelen bir hastasının operasyon görüntülerini paylaşan Sandra Lee'nin bu videosu milyonlarca kez izlendi. Ünlü doktor Sandra Lee sırtından çıkanlara inanamadı. İşte o görüntüler...

16.11.2019 19:08 - Son Güncelleme: 16.11.2019 19:08
Sırtındaki şişliğin içinden çıkanlar doktoru şoke etti! Kan donduran görüntü...

Amerikalı doktoru şoke eden görüntü! Sırtındaki şişlik kan dondurdu.

Sırtındaki şişliğin içinden çıkanlar doktoru şoke etti! Kan donduran görüntü...

Sıra dışı cerrahi operasyonlarla tanınan fenomen doktor Sandra Lee yine yaptı yapacağını.

Sırtındaki şişliğin içinden çıkanlar doktoru şoke etti! Kan donduran görüntü...

Sırtında bulunan bir şişlik yüzünden kendisine gelen bir hastasının operasyon görüntülerini paylaşan Sandra Lee'nin bu videosu milyonlarca kez izlendi.

Sırtındaki şişliğin içinden çıkanlar doktoru şoke etti! Kan donduran görüntü...

Ünlü doktor Sandra Lee sırtından çıkanlara inanamadı.

Sırtındaki şişliğin içinden çıkanlar doktoru şoke etti! Kan donduran görüntü...

İşte o görüntüler...

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