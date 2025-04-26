Şırnak’tan Almanya’ya uzanan kan donduran cinayet! Ailelerinin gözleri önünde kurşuna dizildiler

Şırnak- Berlin hattında yaşanan cinayet gündeme bomba gibi düştü. Hasan Yencer, 2021 yılında Şırnak'ta köylüsü Mehmet Şirin Sağman tarafından evinde 4 kurşunla öldürüldü. Öldürülen Yencer toprağa verilirken, Sağman cinayetin ardından kısa bir süre sonra yakalandı. Suçlamaları kabul eden ve tutuklanarak cezaevine giren Sağman, cinayetin nedenini ise hiçbir zaman açıklamadı. CİNAYETİN NEDENİNİ ÖĞRENMEK İSTEDİLER Yencer ve Sağman aileleri arasında kan davası başlayacakken, köyün ileri gelenleri iki aileyi barıştırmak için bir araya geldi. Öldürülen Yencer'in Türkiye'de yaşayan 5 çocuğu, 'Sağman Ailesi'nin Sulak Köyü'nü terk etmesi' koşuluyla barışmayı kabul etti. Yencer'in Almanya'da yaşan 4 çocuğu ise 'Katil babamızı neden öldürdüğünü anlatsın, yoksa barış olmaz' dedi. Kan donduran olayın ardından Mehmet Şirin Sağman'ın amcası Süleyman Sağman eşi, çocukları ve damatlarını da yanına alarak Almanya'ya iltica etti. Aile, Almanya'nın Hessen Eyaleti'ne bağlı olan Bad Nauheim kasabasında yaşamaya başladı ve dönercilik yaptılar. Ancak 2021'de işlenen cinayet peşlerini bırakmadı. Süleyman ve 28 yaşındaki damadı Hüseyin 19 Nisan'da katledildi. Kayınpeder ile damat ailelerinin gözü önünde can verdiler. SORUŞTURMA BAŞLATILDI Olay yerinde çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Korkunç cinayetle ilgili polis soruşturma başlatırken, olay anında bölgeden geçtiği tespit edilen Abdulkadir E. (31) ve araçta bulunan kuzeni gözaltına alındı. Ancak yapılan araştırmada Abdülkadir E.'nin kuaförden çıktığı belirlendi. Abdülkadir E.'nin evinde yapılan aramada suç ve suç izine rastlanmadı. Sabah'ta yer alan habere göre; Alman polisi, korkunç infazla ilgili araştırmasını sürdürürken, cinayetin sır perdesi aralandı. Olay yerine motosikletle geldikleri belirlenen Mehmet Yencer ve Kahraman Yencer polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler cinayeti itiraf etti. Hüseyin ile Süleyman Sağman'ın cenazesi memleketi İdil'e getirilerek defnedilecek.