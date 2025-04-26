Şırnak’tan Almanya’ya uzanan kan donduran cinayet! Ailelerinin gözleri önünde kurşuna dizildiler

CİNAYETİN NEDENİNİ ÖĞRENMEK İSTEDİLER

Yencer ve Sağman aileleri arasında kan davası başlayacakken, köyün ileri gelenleri iki aileyi barıştırmak için bir araya geldi. Öldürülen Yencer'in Türkiye'de yaşayan 5 çocuğu, "Sağman Ailesi'nin Sulak Köyü'nü terk etmesi" koşuluyla barışmayı kabul etti. Yencer'in Almanya'da yaşan 4 çocuğu ise "Katil babamızı neden öldürdüğünü anlatsın, yoksa barış olmaz" dedi.