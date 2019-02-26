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Dünyanın konuştuğu fotoğraflar! Sırları çözülemiyor!

Dünya tarihi gizemli olaylar, canlılar ve garipliklerle dolu. Bunların arasında kimi zaman merak uyandıran kimi zaman da korkutan fotoğraflar yer alıyor. İşte hala açıklaması yapılamamış fotoğraflar...

26.02.2019 10:59 - Son Güncelleme: 26.02.2019 11:01
Sırları çözülemeyen birbirinden ilginç fotoğraflar

AÇIKLANAMAYAN BİRBİRİNDEN İLGİNÇ FOTOĞRAFLAR...

"Arkadaşım, bana küçük kuzeninin bu fotoğrafını gönderdi."

Sırları çözülemeyen birbirinden ilginç fotoğraflar

"Söylenene göre sağdaki pencerenin önünde bir kız ölmüş. Pencerenin sağ alt köşesine bakın. Ayrıca, bu pencerenin bu kızı içeren başka fotoğrafları var. Hiçbirinde kız aynı noktada durmuyor. Yani evdeki herhangi bir eşya değil."

Sırları çözülemeyen birbirinden ilginç fotoğraflar

"Bu fotoğraf St. Augustine, Florida'da eski bir hapishanede çekildi. Kameramı bir anda bir sürü fotoğraf çekmesi için ayarlamıştım ve sağ alt köşedeki figür bunlardan yalnızca birine yakalandı."

Sırları çözülemeyen birbirinden ilginç fotoğraflar

"Queens, New York'taki büyüdüğüm evde halıyı kaldırmıştım. Odayı düzenledikten sonra parkenin üzerinde insan şeklini andıran siyah bir leke fark ettim. Neredeyse bir vücudu o kadar uzun süre bırakmışsın ki yerde leke olmuş gibiydi. Ben de bu fotoğrafı çekmeye karar verdim. Kalitesi yüzünden özür dilerim, 2008 yılında Blackberry ile çekilmişti. Fotoğraftaki açıklanamayan kısım leke değil, gördüğünüz beyaz madde."

Sırları çözülemeyen birbirinden ilginç fotoğraflar

"Bu fotoğraf 1943 yılında Kaposfüred, Macaristan'da çekildi. Öndeki annem, fotoğrafı babam çekmiş. Arkadaki kızın ne yaptığını kimse bilmiyor, ancak bakarsanız kolları ve yüzü yok. Bir çeşit şeytan gibi..."

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