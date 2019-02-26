Dünyanın konuştuğu fotoğraflar! Sırları çözülemiyor!
Dünya tarihi gizemli olaylar, canlılar ve garipliklerle dolu. Bunların arasında kimi zaman merak uyandıran kimi zaman da korkutan fotoğraflar yer alıyor. İşte hala açıklaması yapılamamış fotoğraflar...
26.02.2019 10:59
- Son Güncelleme: 26.02.2019 11:01
"Queens, New York'taki büyüdüğüm evde halıyı kaldırmıştım. Odayı düzenledikten sonra parkenin üzerinde insan şeklini andıran siyah bir leke fark ettim. Neredeyse bir vücudu o kadar uzun süre bırakmışsın ki yerde leke olmuş gibiydi. Ben de bu fotoğrafı çekmeye karar verdim. Kalitesi yüzünden özür dilerim, 2008 yılında Blackberry ile çekilmişti. Fotoğraftaki açıklanamayan kısım leke değil, gördüğünüz beyaz madde."
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