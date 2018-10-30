Şirinevlerde korkunç cinayet! E-5te bir kişi aracında vuruldu

Şirinevler'de korkunç cinayet! E-5'te bir kişi aracında vuruldu
İstanbul Şirinevler'de trafikte seyreden bir otomobilden sıkılan kurşunun hedefi, seyir halindeki bir başka otomobil oldu. Henüz kimliği bilinmeyen kişi kafasına isabet eden kurşun nedeniyle olay yerinde can verdi.
Olay, şehrin en işlek karayolu olan D-100 Karayolu'nun Şirinevler mevkii, Ankara istikametinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Yan yolda seyreden bir otomobilde bulunan kişi ya da kişilerce, seyir halindeki beyaz bir otomobile doğru açılan ateş sonucunda otomobilde yalnız olan ve ismi bilinmeyen sürücü, sıkılan tek kurşunun hedefi oldu.
BÜYÜK PANİK YAŞANDI
Metrobüs ve metro duraklarının yakınında, otobüs durağının ise hemen önünde yaşanan olayı görenler, büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve asayiş ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan 112 Acil Servis ekibi silahlı saldırıya uğrayan sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
CİNAYET MAHALLİNİ FİLM İZLER GİBİ İZLEYEN VATANDAŞLAR
Olayın gerçekleştiği yan yol çalışmalar boyunca trafiğe kapatılırken, metrobüs üst geçidinden geçen yayalar ve ana yolda seyir halindeki araçlarda bulunanların, cinayet mahallindeki çalışmaları adeta film izler gibi izlediği görüldü. Bazılarının olayı görüntülediği de gözlemlenirken, polis ekipleri bekleme yapan kişileri sık sık ikaz etti.