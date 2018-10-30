Şirinevlerde korkunç cinayet! E-5te bir kişi aracında vuruldu

Olay, şehrin en işlek karayolu olan D-100 Karayolu'nun Şirinevler mevkii, Ankara istikametinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Yan yolda seyreden bir otomobilde bulunan kişi ya da kişilerce, seyir halindeki beyaz bir otomobile doğru açılan ateş sonucunda otomobilde yalnız olan ve ismi bilinmeyen sürücü, sıkılan tek kurşunun hedefi oldu.