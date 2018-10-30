Şirinevler'de korkunç cinayet! E-5'te bir kişi aracında vuruldu

İstanbul Şirinevler'de trafikte seyreden bir otomobilden sıkılan kurşunun hedefi, seyir halindeki bir başka otomobil oldu. Henüz kimliği bilinmeyen kişi kafasına isabet eden kurşun nedeniyle olay yerinde can verdi.

30 Ekim 2018 Salı, 07:01:50 Güncelleme: 07:07:20
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Şirinevlerde korkunç cinayet! E-5te bir kişi aracında vuruldu

Olay, şehrin en işlek karayolu olan D-100 Karayolu'nun Şirinevler mevkii, Ankara istikametinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Yan yolda seyreden bir otomobilde bulunan kişi ya da kişilerce, seyir halindeki beyaz bir otomobile doğru açılan ateş sonucunda otomobilde yalnız olan ve ismi bilinmeyen sürücü, sıkılan tek kurşunun hedefi oldu.

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Şirinevlerde korkunç cinayet! E-5te bir kişi aracında vuruldu

BÜYÜK PANİK YAŞANDI
Metrobüs ve metro duraklarının yakınında, otobüs durağının ise hemen önünde yaşanan olayı görenler, büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve asayiş ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan 112 Acil Servis ekibi silahlı saldırıya uğrayan sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

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Şirinevlerde korkunç cinayet! E-5te bir kişi aracında vuruldu

SEYİR HALİNDEKİ SÜRÜCÜYE TEK KURŞUN
İnfazı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin bulunduğu otomobilin olaydan saniyeler sonra Ankara istikametine doğru hızla kaçtığı ve PTS kayıtlarına göre otomobilde 'çift plaka' sahteciliği uygulandığı olduğu ortaya çıktı.

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Şirinevlerde korkunç cinayet! E-5te bir kişi aracında vuruldu

Cinayet mahalline gelen Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, cinayete kurban giden sürücünün cansız bedeni üzerinde incelemede bulundu. Sürücünün kafasından tek kurşun isabet alarak infaz edildiği bilgisine ulaşıldı.

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Şirinevlerde korkunç cinayet! E-5te bir kişi aracında vuruldu

CİNAYET MAHALLİNİ FİLM İZLER GİBİ İZLEYEN VATANDAŞLAR
Olayın gerçekleştiği yan yol çalışmalar boyunca trafiğe kapatılırken, metrobüs üst geçidinden geçen yayalar ve ana yolda seyir halindeki araçlarda bulunanların, cinayet mahallindeki çalışmaları adeta film izler gibi izlediği görüldü. Bazılarının olayı görüntülediği de gözlemlenirken, polis ekipleri bekleme yapan kişileri sık sık ikaz etti.

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