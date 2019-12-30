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Sıradışı açıklamalarıyla gündeme gelen Canan Karatay'ın hiç bilmediğiniz eşi ortaya çıktı

Gündeme damga vuran açıklamalarıyla konuşulan Canan Karatay'ın hiç bilmediğiniz eşi ortaya çıktı. Türkiye'de sağlıklı yaşamdan söz edildiğinde akıllara gelen ilk isimlerden biri hiç kuşkusuz Canan Karatay. 76 yaşındaki Canan Karatay sıradışı açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Bu kadar konuşulmasına rağmen de özel hayatındaki insanları gözlerden sakınıyor. Canan Karatay'ın eşini daha önce hiç gördünüz mü? İşte başta Canan Karatay'ın gözlerden uzak tuttuğu eşi ve diğer ünlülerin eşleri, sevgilileri... 2 Mart 1943 yılında dünyaya gelen Canan Karatay aslen Elazığlıdır. Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü olan Karatay İstanbul Bilim Üniversitesi eski rektörüdür. 1961 yılında lise eğitimini Üsküdar Amerikan Lisesi'nde tamamlayan Karatay, 1967 yılında ise İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştur.

30.12.2019 16:05 - Son Güncelleme: 30.12.2019 16:05
İşte Canan Karatay'ın gözlerden uzak yaşayan eşi! 36 yaşında evlenmişti...

76 yaşındaki Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü Canan Karatay, açıklamalarıyla adından söz ettiren biri... Sağlıklı yaşam konusunda Türkiye'nin önde gelen isimlerinden biri olan Canan Karatay, bu kadar medyatik olmasına rağmen özel hayatını gözlerden uzak tutuyor. Canan Karatay'ın 36 yaşında hayatını birleştirdiği eşini daha önce gördünüz mü? Bu sıra dışı kadının eşini görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Canan Karatay olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

İşte Canan Karatay'ın gözlerden uzak yaşayan eşi! 36 yaşında evlenmişti...

Yasemin Conka ve eşi Tahir Conka.

İşte Canan Karatay'ın gözlerden uzak yaşayan eşi! 36 yaşında evlenmişti...

Fedon, yaklaşık 50 yıldır Eda Kalyoncu ile evli. Büyükada'da yaşayan çiftin iki tane yetişkin çocukları var.

İşte Canan Karatay'ın gözlerden uzak yaşayan eşi! 36 yaşında evlenmişti...

Ayhan - Zeynep Sicimoğlu

İşte Canan Karatay'ın gözlerden uzak yaşayan eşi! 36 yaşında evlenmişti...

Vedat - Linda Milor

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