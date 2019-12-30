Sıradışı açıklamalarıyla gündeme gelen Canan Karatay'ın hiç bilmediğiniz eşi ortaya çıktı

Gündeme damga vuran açıklamalarıyla konuşulan Canan Karatay'ın hiç bilmediğiniz eşi ortaya çıktı. Türkiye'de sağlıklı yaşamdan söz edildiğinde akıllara gelen ilk isimlerden biri hiç kuşkusuz Canan Karatay. 76 yaşındaki Canan Karatay sıradışı açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Bu kadar konuşulmasına rağmen de özel hayatındaki insanları gözlerden sakınıyor. Canan Karatay'ın eşini daha önce hiç gördünüz mü? İşte başta Canan Karatay'ın gözlerden uzak tuttuğu eşi ve diğer ünlülerin eşleri, sevgilileri... 2 Mart 1943 yılında dünyaya gelen Canan Karatay aslen Elazığlıdır. Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü olan Karatay İstanbul Bilim Üniversitesi eski rektörüdür. 1961 yılında lise eğitimini Üsküdar Amerikan Lisesi'nde tamamlayan Karatay, 1967 yılında ise İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştur.

30.12.2019 16:05 - Son Güncelleme: 30.12.2019 16:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





