Sıradan bir garaj gibi gözüküyor ama öyle bir özelliği var ki...

Avustralya'nın Brisbane kentinde bir depo 1.2 milyon dolara alıcı buldu. Eski depoya dışarıdan bakanlar bu fiyatı fazla bulsa da ev benzersiz tasarımı ve konforuyla görenleri büyülüyor. Avustralya'nın Brisbane kentinde geçtiğimiz günlerde bir depo, 1.23 milyon dolara satıldı.