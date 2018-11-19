Sıradan bir garaj gibi gözüküyor ama öyle bir özelliği var ki...
Avustralya'da açık arttırma sonucu 1,2 milyon dolara satılan deponun içini görenler adeta büyülendi.
19 Kasım 2018 Pazartesi, 16:07:11
Güncelleme: 16:12:56
Avustralya'nın Brisbane kentinde bir depo 1.2 milyon dolara alıcı buldu. Eski depoya dışarıdan bakanlar bu fiyatı fazla bulsa da ev benzersiz tasarımı ve konforuyla görenleri büyülüyor. Avustralya'nın Brisbane kentinde geçtiğimiz günlerde bir depo, 1.23 milyon dolara satıldı.
1950'li yıllarda inşa edilen eski depoya dışarıdan bakanlar 1.23 milyon doları fazla bulsa da evin içi, görenleri adeta büyüledi.
Saray yavrusunu andıran depo tüm ihtiyaçlar için yeterince geniş bir alana sahip.
Hem modern hem de geleneksel tarzda tasarlanan ev tuğla duvarlara ve beton bir zemine sahip.
Evin mobilyaları için eski eşyalardan yararlanılmış. Örneğin yeşil renkteki şifonyer eskiden kasa olarak kullanılıyormuş.