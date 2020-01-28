Sıradan bir aile fotoğrafı bu gerçekle kan dondurdu... Bilim insanları açıklayamıyor

Ailenizle beraber güzel bir fotoğraf çektiniz. Belki de bunu sosyal medyada yayınladınız. Buraya kadar her şey normal. Peki bu sıradan aile fotoğrafı bir anda sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri haline gelirse? Bethany Harvey, yeğeniyle bir fotoğraf çekti ve sonrasında olanlar oldu. Sosyal medyada yayılan bu fotoğraf herkesi şaşkınlığa uğrattı. Bu fotoğraflara akıl sır ermiyor...

28.01.2020 13:08 - Son Güncelleme: 28.01.2020 13:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





