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Sıradan bir aile fotoğrafı bu gerçekle kan dondurdu... Bilim insanları açıklayamıyor

Ailenizle beraber güzel bir fotoğraf çektiniz. Belki de bunu sosyal medyada yayınladınız. Buraya kadar her şey normal. Peki bu sıradan aile fotoğrafı bir anda sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri haline gelirse? Bethany Harvey, yeğeniyle bir fotoğraf çekti ve sonrasında olanlar oldu. Sosyal medyada yayılan bu fotoğraf herkesi şaşkınlığa uğrattı. Bu fotoğraflara akıl sır ermiyor...

28.01.2020 13:08 - Son Güncelleme: 28.01.2020 13:10
Sıradan bir aile fotoğrafı bu gerçekle kan dondurdu... Bilim insanları açıklayamıyor

Bethany Harvey, kız kardeşi ve yeğeniyle birlikte bir kaç tane fotoğraf çekti. Tıpkı hepimizin yaptığı gibi. Ancak işin ucu hiç beklemediği yerlere dayandı.

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Sıradan bir aile fotoğrafı bu gerçekle kan dondurdu... Bilim insanları açıklayamıyor

Peki nedir bu fotoğrafı ilginç kılan? İşte sosyal medyanın konuştuğu o fotoğraflar...

Sıradan bir aile fotoğrafı bu gerçekle kan dondurdu... Bilim insanları açıklayamıyor

Ünlü "Kiev Kozmonotu"

Bu heykelcik Avrupa'da bulunan " uzay adamı " özelliklerini gösteren tek buluntudur. Yaşı çok eskidir.

Sıradan bir aile fotoğrafı bu gerçekle kan dondurdu... Bilim insanları açıklayamıyor

Tarih öncesine ait küçük Japon heykelcikleri

Yakalarında civata taşıyan bu heykelcikler bir tür uzay başlığı ve elbisesi taşımaktadır. Hatta bunlardan biri çok büyük gözlük takmaktadır. Sanki güneş ışığından korunmak ister gibi.

Sıradan bir aile fotoğrafı bu gerçekle kan dondurdu... Bilim insanları açıklayamıyor

Filippo Lippi tarafından yapılan "La Madonna e san Giovannino" tablosu. (15. yüzyıl) Yukarıdaki koyu renkli ve ışık saçan cisim sanki haraket ediyor gibi. Çünkü seyredenler var. Tablodaki adam ve köpek. Ressamın tablosuna aksettirdiği bu cisim hiçbir inanç ve dinsel anlatımla alakalı görünmüyor. Roma döneminde olduğu gibi günümüzde de "UFO" fenomenleri aynı şekilde gözlemlenmektedir.

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