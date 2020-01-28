Sıradan bir aile fotoğrafı bu gerçekle kan dondurdu... Bilim insanları açıklayamıyor
Ailenizle beraber güzel bir fotoğraf çektiniz. Belki de bunu sosyal medyada yayınladınız. Buraya kadar her şey normal. Peki bu sıradan aile fotoğrafı bir anda sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri haline gelirse? Bethany Harvey, yeğeniyle bir fotoğraf çekti ve sonrasında olanlar oldu. Sosyal medyada yayılan bu fotoğraf herkesi şaşkınlığa uğrattı. Bu fotoğraflara akıl sır ermiyor...
Bethany Harvey, kız kardeşi ve yeğeniyle birlikte bir kaç tane fotoğraf çekti. Tıpkı hepimizin yaptığı gibi. Ancak işin ucu hiç beklemediği yerlere dayandı.
Filippo Lippi tarafından yapılan "La Madonna e san Giovannino" tablosu. (15. yüzyıl) Yukarıdaki koyu renkli ve ışık saçan cisim sanki haraket ediyor gibi. Çünkü seyredenler var. Tablodaki adam ve köpek. Ressamın tablosuna aksettirdiği bu cisim hiçbir inanç ve dinsel anlatımla alakalı görünmüyor. Roma döneminde olduğu gibi günümüzde de "UFO" fenomenleri aynı şekilde gözlemlenmektedir.