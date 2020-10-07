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Şimdi görenler gözlerine inanamıyor! Her şey yüzünde çıkan küçük bir lekeyle başladı... Şoke eden hastalık

Vücudumuzun gösterdiği bazı belirtileri küçümsememek gerek. Minicik bir lekeye Andriadi Putra'nın hayatını kararttı. Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaleti Medan kentinde yaşayan 34 yaşındaki Andriadi Putra'nın yüzündeki küçük leke, ilerleyen yıllarda hayatını mahvetti. Şimdi onu görenler gözlerine inanamazken o harıl harıl çare arıyor. İşte inanamayacağınız o hastalıklar...

07.10.2020 17:36 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





