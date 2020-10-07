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Şimdi görenler gözlerine inanamıyor! Her şey yüzünde çıkan küçük bir lekeyle başladı... Şoke eden hastalık

Vücudumuzun gösterdiği bazı belirtileri küçümsememek gerek. Minicik bir lekeye Andriadi Putra'nın hayatını kararttı. Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaleti Medan kentinde yaşayan 34 yaşındaki Andriadi Putra'nın yüzündeki küçük leke, ilerleyen yıllarda hayatını mahvetti. Şimdi onu görenler gözlerine inanamazken o harıl harıl çare arıyor. İşte inanamayacağınız o hastalıklar...

07.10.2020 17:36 - Son Güncelleme:
Şimdi görenler gözlerine inanamıyor! Her şey yüzünde çıkan küçük bir lekeyle başladı... Şoke eden hastalık

Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaleti Medan kentinde yaşayan 34 yaşındaki Andriadi Putra, yüzünde küçük bir leke ile doğdu. Ancak bu leke Putra yaş aldıkça büyüdü. Küçük leke, zaman içinde 40 kilogramlık bir tümöre dönüştü ve talihsiz hayatını fazlasıyla zorlaştırdı.

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Şimdi görenler gözlerine inanamıyor! Her şey yüzünde çıkan küçük bir lekeyle başladı... Şoke eden hastalık

GENETİK BOZUKLUK TEŞHİS EDİLDİ

Daily Mail gazetesinin haberine göre Putra'nın ailesine doktorlar lekeden dolayı endişe duymamaları gerektiğini söyledi. Putra'ya 11 yaşındayken hücre dokusunun büyümesini ve gelişimini olumsuz etkileyen genetik bir bozukluk olan 'nörofibromatozis' teşhisi konuldu.

Şimdi görenler gözlerine inanamıyor! Her şey yüzünde çıkan küçük bir lekeyle başladı... Şoke eden hastalık

MİDESİNE KADAR SARKIYOR

Bundan iki yıl önce tümörün aşırı büyümesi ile Putra işini de bırakmak zorunda kaldı. Sürekli olarak acı çeken Putra'nın tümörü şu anda midesine kadar sarkıyor.

Şimdi görenler gözlerine inanamıyor! Her şey yüzünde çıkan küçük bir lekeyle başladı... Şoke eden hastalık

AMELİYAT İÇİN HAYAL KURUYOR

Putra, tümörün alınarak normal hayata dönmesine yardım edebilecek ameliyata girebilmeyi hayal ediyor.

Şimdi görenler gözlerine inanamıyor! Her şey yüzünde çıkan küçük bir lekeyle başladı... Şoke eden hastalık

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