Sıla Türkoğlu’nun romantik tatili! Sevgilisiyle karın tadını böyle çıkardı

Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu, bir süre önce aşk yaşamaya başladığı sevgilisi Ata Ayyıldız ile sık sık magazin manşetlerinde yer aldı.
Ünlü çift özellikle birlikte çıktıkları tatillerle adlarından söz ettirdi. Sıla Türkoğlu ile Ata Ayyıldız, şimdi ise rotalarını Kayseri Erciyes'e çevirdi.
Kış tatilinin keyfini çıkaran ikili, kar topu savaşı yaparken eğlenceli anlar yaşadı.
Ata Ayyıldız, bu anları sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.
Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız'ın Erciyes'teki kar tatili, hayranlarından büyük ilgi görerek binlerce beğeni aldı.