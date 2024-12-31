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Sıla Türkoğlu’nun romantik tatili! Sevgilisiyle karın tadını böyle çıkardı

Bir süredir işletmeci Ata Ayyıldız ile aşk yaşayan ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu, sevgilisiyle çıktığı tatillere bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, bu kez soluğu Kayseri Erciyes'te aldı. Kış tatilinin keyfini çıkaran ünlü çiftten Ayyıldız, sosyal medya hesabında paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

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Giriş Tarihi :31 Aralık 2024 , 14:13 Güncelleme Tarihi :31 Aralık 2024 , 14:13
Sıla Türkoğlu’nun romantik tatili! Sevgilisiyle karın tadını böyle çıkardı

Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu, bir süre önce aşk yaşamaya başladığı sevgilisi Ata Ayyıldız ile sık sık magazin manşetlerinde yer aldı.

Sıla Türkoğlu’nun romantik tatili! Sevgilisiyle karın tadını böyle çıkardı

Ünlü çift özellikle birlikte çıktıkları tatillerle adlarından söz ettirdi. Sıla Türkoğlu ile Ata Ayyıldız, şimdi ise rotalarını Kayseri Erciyes'e çevirdi.

Sıla Türkoğlu’nun romantik tatili! Sevgilisiyle karın tadını böyle çıkardı

Kış tatilinin keyfini çıkaran ikili, kar topu savaşı yaparken eğlenceli anlar yaşadı.

Sıla Türkoğlu’nun romantik tatili! Sevgilisiyle karın tadını böyle çıkardı

Ata Ayyıldız, bu anları sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

Sıla Türkoğlu’nun romantik tatili! Sevgilisiyle karın tadını böyle çıkardı

Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız'ın Erciyes'teki kar tatili, hayranlarından büyük ilgi görerek binlerce beğeni aldı.

Sıla Türkoğlu’nun romantik tatili! Sevgilisiyle karın tadını böyle çıkardı

İşte Sıla Türkoğlu ile Ata Ayyıldız'ın kar tatilinden kareler...

Sıla Türkoğlu’nun romantik tatili! Sevgilisiyle karın tadını böyle çıkardı

Sıla Türkoğlu ile Ata Ayyıldız