Sıkıldığımızda zaman neden yavaş akar? (Çok az kişi tarafından bilinen ilginç bilgiler)
Bu bilgiler dünyaya daha farklı açıdan bakmanızı sağlayacak. İşte birbirinden ilginç, çok az kişi tarafından bilinen ilginç bilgiler.
Savaştan üç kat daha tehlikeli olan şey nedir, kaç tane burun deliğimiz var, Evren ne renktir, Napolyon'un en aşağılayıcı yenilgisi neyle ilgilidir, Nükleer savaştan sağ çıkması en muhtemel şey nedir? İşte pek az kişinin bildiği ilginç bilgiler...
Dünya üzerindeki tüm volkanlar aynı anda patlarsa ne olur?
Patlayan volkanlara yakın bölgelerde yaşayan milyonlarca insan hayatını kaybeder. Ancak ilk etapta ölenlerin şanslı olduğunu söyleyebiliriz.
Zira volkanlardan yayılan küller atmosferi kaplar, ekinler ve hayvanlar ölür, yeryüzü uzun yıllar güneş ışınlarına ulaşamaz.
Bu da geride kalanların oldukça sıkıntılı bir dönemde hayatlarını kaybedecekleri şeklinde yorumlanabilir.
Böyle bir durumdan insanoğlunun kurtulup kurtulamayacağını söylemek oldukça zor. Ancak şunu rahatça söyleyebiliriz bu denli bir felakette pek çok türün nesli tükenir, milyarlarca insan hayatını kaybeder.
BEYNİ BÜYÜK OLANLAR DAHA MI ZEKİ?
İngiliz ve Hollandalı bilim insanları 13 bin 600 kişi üzerinde yaptıkları araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Buna göre, beyni ortalamadan büyük olan kişilerin hafızaları daha kuvvetli, mantık yürütmekte de daha iyiler ancak bu kişilerin daha zeki olduğunu gösteren bir veri bulunmuyor.