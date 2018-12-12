Sıkıldığımızda zaman neden yavaş akar? (Çok az kişi tarafından bilinen ilginç bilgiler)

Savaştan üç kat daha tehlikeli olan şey nedir, kaç tane burun deliğimiz var, Evren ne renktir, Napolyon'un en aşağılayıcı yenilgisi neyle ilgilidir, Nükleer savaştan sağ çıkması en muhtemel şey nedir? İşte pek az kişinin bildiği ilginç bilgiler...

Dünya üzerindeki tüm volkanlar aynı anda patlarsa ne olur?

Patlayan volkanlara yakın bölgelerde yaşayan milyonlarca insan hayatını kaybeder. Ancak ilk etapta ölenlerin şanslı olduğunu söyleyebiliriz.

Zira volkanlardan yayılan küller atmosferi kaplar, ekinler ve hayvanlar ölür, yeryüzü uzun yıllar güneş ışınlarına ulaşamaz.