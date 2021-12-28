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Şiddetli yağış Edirne'yi vurdu! Dere taştı sokakları su bastı

Son dakika haberleri... Şiddetli yağış Edirne'yi esir aldı. Uzunköprü ilçesinde aşırı sağanaktan dolayı Kırkavak Deresi bazı yerlerde yatağından taştı. AFAD ekipleri Atatürk Mahallesi Vakıf Sitesi'ndeki 48 hanenin sakinlerini tahliye etmeye başladı. İşte Edirne'den görüntüler...

28.12.2021 23:21 - Son Güncelleme: 28.12.2021 23:22
Şiddetli yağış Edirne’yi vurdu! Dere taştı sokakları su bastı

Edirne'de aşırı sağanaktan dolayı Kırkavak Deresi bazı yerlerde yatağından taştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Şiddetli yağış Edirne’yi vurdu! Dere taştı sokakları su bastı

Edirne Uzunköprü'de dün gece başlayan sağanak öğleden sonra şiddetini artırdı. İlçede metrekareye 24 saatte 60 kilograma yakın yağış düştü.

Şiddetli yağış Edirne’yi vurdu! Dere taştı sokakları su bastı

Yollarda su birikintileri oluştu, bazı bodrum katlara su girdi. Aşırı yağış nedeniyle Kırkavak Deresi bazı bölgelerde yatağından çıktı.

Şiddetli yağış Edirne’yi vurdu! Dere taştı sokakları su bastı

Uzunköprü Belediyesi ve AFAD ekipleri ilçede çalışmalarına devam ediyor.

Şiddetli yağış Edirne’yi vurdu! Dere taştı sokakları su bastı

SİTE SAKİNLERİ TAHLİYE EDİLDİ

AFAD ekipleri Atatürk Mahallesi Vakıf Sitesi'ndeki 48 hanenin sakinlerini tahliye etmeye başladı.

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