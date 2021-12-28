Şiddetli yağış Edirne'yi vurdu! Dere taştı sokakları su bastı
Son dakika haberleri... Şiddetli yağış Edirne'yi esir aldı. Uzunköprü ilçesinde aşırı sağanaktan dolayı Kırkavak Deresi bazı yerlerde yatağından taştı. AFAD ekipleri Atatürk Mahallesi Vakıf Sitesi'ndeki 48 hanenin sakinlerini tahliye etmeye başladı. İşte Edirne'den görüntüler...
28.12.2021 23:21
- Son Güncelleme: 28.12.2021 23:22
Yollarda su birikintileri oluştu, bazı bodrum katlara su girdi. Aşırı yağış nedeniyle Kırkavak Deresi bazı bölgelerde yatağından çıktı.
SİTE SAKİNLERİ TAHLİYE EDİLDİ
AFAD ekipleri Atatürk Mahallesi Vakıf Sitesi'ndeki 48 hanenin sakinlerini tahliye etmeye başladı.