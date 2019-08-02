Shipton Ana ve Nostradamus'un Türkiye ve dünya kehanetleri duyanları şaşırtıyor!

Baba Vanga ve Nostradamus'u daha önce duymayan kalmamıştır. Shipton Ana döneminin Baba Vanga ve Nostradamus'u kadar tanınmasa da kehanetleri ortaya çıktıkça dikkat çeken isimlerden birisi oldu. Shipton Ana birçok olayı bilmesiyle dikkatleri üzerine çekti. Türkler hakkındaki kehanetiyle de bilinen Shipton Ana, savaşlar hakkındaki açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi. Milyonları korkutan kahin Shipton Ana, yıllar önce birçok olayı bilmesiyle tanınıyor. İşte Shipton Ana'nın dikkat çeken kehanetleri...

02.08.2019 19:52 - Son Güncelleme: 02.08.2019 23:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





